Analisi della diretta PSG Bayern, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

DIRETTA PSG BAYERN MONACO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Possiamo parlare ampiamente della storia verso la diretta PSG Bayern Monaco, ma non potremmo descrivervi alcun pareggio: questo perché curiosamente su ben quindici partite tra francesi e tedeschi si contano sette vittorie per il Paris Saint Germain e otto successi per il Bayern Monaco, il segno X è il grande assente e chissà se ciò proseguirà anche al termine della sfida di questa sera. Ovviamente il match più celebre resta la finale di Champions League del 23 agosto 2020, slittata verso la fine dell’estate nell’anno della pandemia e vinta per 1-0 dal Bayern che in quella stagione fece il triplete per la seconda volta nella propria storia.

Il PSG invece lo ha fatto nella scorsa stagione per rendere ancora più solenne la prima Champions League della propria squadra, eppure nella League Phase fece a lungo fatica, compresa la sconfitta per 1-0 del 26 novembre 2024 in casa del Bayern Monaco. Non è quello l’ultimo precedente ufficiale, perché il 5 luglio scorso ci fu il match per i quarti di finale del Mondiale per Club negli Usa e vinsero per 2-0 i francesi. Sarà quindi il terzo incrocio in dodici mesi, che cosa ci dirà stasera la diretta PSG Bayern Monaco? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta PSG Bayern streaming video, come seguire la partita

La diretta PSG Bayern si giocherà al Parco dei Principi ma potrà essere seguita facilmente anche da casa grazie a Sky Sport che trasmette tutte le sfide delle coppe europee per gli abbonati ai suoi servizi, in questo caso saranno a disposizione i canali Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e Sky Sport (canale 254), e le piattaforme di streaming SkyGo e NowTv.

PSG Bayern, campione d’Europa contro la squadra più in forma

Nella quarta giornata della League Phase di Champions League, alle 21.00 andrà in scena uno dei big match in programma, la sfida tra la squadra campione d’Europa e quella che è la più in forma di tutti i massimi campionati del continente, la diretta PSG Bayern, i francesi sono stati perfetti in questo inizio di competizione e con 13 gol segnati, molti nella vittoria 2-7 in casa del Bayer Leverkusen, si sono conquistati il primo posto che occupano anche in Ligue 1 dove hanno solo due lunghezze di vantaggio sulla seconda classificata.

Per i tedeschi invece il momento è più che ottimo visto che sono in una serie di 18 vittorie consecutive iniziata ormai da diversi mesi, dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano dei parigini, in Europa occupano il secondo posto ma a pari punti e pari differenza reti grazie ad una buona vittoria 4-0 contro il Club Brugge, mentre in Bundesliga sono primi indiscussi dopo la vittoria contro il Leverkusen.

Formazioni PSG Bayern, probabili tecnici della partita

Nella diretta PSG Bayern i campioni in campo saranno molti, entrambi i tecnici infatti si affideranno ai loro migliori giocatori per riuscire a mantenere la striscia di vittorie, Luis Enrique non cambierà il suo 4-3-3 nel quale ci sarà Chevalier in porta, Nuno Mendes, Beraldo, Pacho e Hakimi in difesa, Vitinha, Zaire-Emery e Joao Neves a centrocampo, Kvaratskhelia, Dembélé e Barcola in attacco. La risposta di Vincent Kompany invece arriverà con un 4-2-3-1 con Neuer come portiere, Laimer, Upamecano, Tah e Bischof come difensori, Kimmich e Pavlovic mediani, Olise, Jackson e Diaz come trequartisti e Kane unico attaccante.

PSG Bayern, quote e possibile risultato finale

Essendo la diretta PSG Bayern una sfida tra due tra le squadre più forti d’Europa e due delle contender per la vittoria finale della competizione, Sisal ha assegnato ai possibili esiti finali della sfida quote molto vicine tra di loro, nessuna delle squadre infatti è nettamente favorita e questo porta la vittoria dei francesi, considerata più probabile, ad essere fissata a 2.40. Il valore della vittoria dei tedeschi invece è solo leggermente maggiore visto che è pari a 2.50, infine c’è il pareggio che è un risultato che potrebbe accontentare entrambe ma che per il modo di giocare delle due è difficile da vedere e per questo fissato a 3.40.