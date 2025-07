Diretta PSG Bayern streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live del quarto del Mondiale per Club 2025, oggi 5 luglio

DIRETTA PSG BAYERN MONACO (RISULTATO LIVE 0-0): DUPLICE FISCHIO

Si chiude sullo 0-0 un primo tempo vivace e combattuto nella diretta di PSG Bayern Monaco, nei quarti di finale del Mondiale per Club. Nessun gol, ma tante emozioni, soprattutto da parte dei bavaresi che hanno creato le occasioni più nitide. Il Bayern spinge forte nella seconda metà della frazione e sfiora il vantaggio in almeno tre occasioni. Jamal Musiala è il più pericoloso: prima si vede respingere un tiro a botta sicura da una scivolata provvidenziale della difesa parigina, poi, al 45’, impegna seriamente Donnarumma con una conclusione precisa che il portiere del PSG devia con riflessi eccezionali.

Anche Harry Kane va vicino al gol, colpendo di testa da posizione ravvicinata su cross perfetto: la palla esce alta di pochissimo. Boey ci prova con un destro al volo da fuori, ma la mira è imprecisa. Il PSG, dopo un buon avvio con l’occasione di Doue e qualche fiammata in velocità, ha progressivamente abbassato il baricentro, soffrendo la pressione avversaria ma reggendo grazie a un Donnarumma in grande serata. Primo tempo senza reti ma non senza spettacolo: Bayern più pericoloso, PSG compatto. La ripresa promette scintille. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PSG BAYER MONACO (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

È cominciata con intensità e occasioni da entrambe le parti la sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco nei quarti di finale del Mondiale per Club. Dopo pochi minuti, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, ma le emozioni non sono mancate. La prima vera chance è per il PSG: Desire Doue riceve un traversone ben calibrato al limite dell’area e calcia al volo sfiorando il palo alla sinistra di Neuer. Occasione importante per i parigini, che provano a sorprendere la difesa bavarese con inserimenti rapidi.

Il Bayern risponde subito con qualità: Michael Olise si inserisce in area e prova il diagonale rasoterra, ma Gianluigi Donnarumma è reattivo e blocca con sicurezza sul primo intervento della sua serata. Poco dopo, Kimmich disegna un cross perfetto in area, ma la difesa del PSG si salva all’ultimo istante con un intervento provvidenziale. Anche Hakimi prova a farsi vedere con una percussione in profondità, ma viene ben contrastato dalla retroguardia tedesca. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PSG BAYERN MONACO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

C’è ovviamente tanto da dire sulla diretta PSG Bayern Monaco, una classica del calcio europeo che vanta quattordici precedenti ufficiali curiosamente del tutto privi di pareggi, con otto vittorie per il Bayern Monaco a fronte di sei successi per il Paris Saint Germain. La storia in verità non è lunghissima, perché i primi confronti risalgono al 1994, in anni recenti però ci sono state tante grandi sfide, in particolare ovviamente la finale della Champions League 2020, slittata al 23 agosto a causa della pandemia e vinta per 1-0 dal Bayern a Lisbona, curiosamente con il gol di Coman, francese ed ex del PSG.

Il Paris Saint Germain si prese una rivincita nei quarti del 2021, grazie alla vittoria per 2-3 in Germania e nonostante la sconfitta per 0-1 al ritorno in Francia (valeva ancora la regola dei gol in trasferta), però negli ottavi del 2023 ecco la doppia vittoria del Bayern Monaco, che infine ha vinto per 1-0 anche il 26 novembre scorso nel girone unico della nuova Champions League. In totale i tedeschi hanno vinto sei delle ultime sette sfide: un’indicazione chiara, ma inciderà sull’esito della diretta PSG Bayern Monaco? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PSG BAYERN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta PSG Bayern in tv sarà un’esclusiva di grande valore in diretta streaming video per la piattaforma DAZN, che trasmette tutto il Mondiale per Club 2025.

QUARTO DI FINALE A CINQUE STELLE

Abbiamo già l’acquolina in bocca: alle ore 18.00 italiane di oggi, sabato 5 luglio, la diretta PSG Bayern sarà un piatto ricchissimo per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025 che entra sempre più nella fase calda e sicuramente garantirà emozioni dal Mercedes-Benz Stadium di Atlanta tra due potenze del calcio europeo.

Il PSG vorrà rendere ancora più leggendaria la stagione della sua prima Champions League e del Triplete grazie al dominio anche in Francia. Luis Enrique sta facendo bene anche nel Mondiale per Club, ha vinto il girone e poi negli ottavi di finale ha travolto per 4-0 l’Inter Miami, quindi adesso il Paris Saint Germain punta a rendere ancora più bello il 2025.

Attenzione però naturalmente al Bayern Monaco, che si è ripreso la Bundesliga e che ovviamente è sempre pericoloso per chiunque: i bavaresi sono stati secondi nel girone, ma questo non è stato un grosso problema negli ottavi, vinti con un divertente 4-2 contro il Flamengo grazie soprattutto a Harry Kane, che finalmente ha vinto un titolo e adesso non ha intenzione di fermarsi.

Sicuramente è molto bello al Mondiale per Club scoprire partite e squadre “esotiche”, però evidentemente una partita secca fra due colossi del calcio europeo ha sempre un fascino molto forte, saremo allora davvero in tanti a seguire che cosa potrà succedere nella diretta PSG Bayern ad Atlanta…

PROBABILI FORMAZIONI PSG BAYERN

I nomi sono nobili nelle probabili formazioni per la diretta PSG Bayern. Ad esempio, Luis Enrique nel suo modulo 4-3-3 dovrebbe schierare Donnarumma in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Hakimi a destra, capitan Marquinhos, Pacho e Mendes; a centrocampo il terzetto con Neves, Fabian Rui e Vitinha, davanti infine puntiamo sul tridente che dovrebbe vedere Doue a destra, Dembele centrale e Kvaratskhelia ala sinistra.

Non sarà d’altronde da meno il Bayern Monaco di Vincent Kompany, a cominciare dal portiere e capitano Neuer; nel modulo 4-2-3-1, i quattro difensori dei tedeschi potrebbero essere Laimer, Tah, Upamecano e Stanisic; in mediana ecco l’eccellente coppia formata da Goretzka e Kimmich; sulla trequarti d’attacco invece Kompany potrebbe puntare su Olise, Musiala e Gnabry, tanta qualità alle spalle del bomber di razza che risponde al nome di Kane.

PRONOSTICO E QUOTE

Difficile sbilanciarsi nel pronostico sulla diretta PSG Bayern, le quote Snai tuttavia assegnano un vantaggio ai francesi, con il segno 1 indicato a 2,20 contro la quotazione di 3,05 in caso di una vittoria tedesca. Infine, il pareggio potrebbe essere intrigante grazie alla quota di 3,55 sul segno X.