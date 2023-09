Diretta PSG Borussia Dortmund/ Risultato live, streaming video: notte stellata (Champions, 19 settembre 2023)

DIRETTA PSG BORUSSIA DORTMUND: BIG MATCH DI SERATA

La diretta PSG Borussia Dortmund, in programma mercoledì 19 settembre alle ore 21:00, racconta probabilmente della sfida più attesa in questo martedì di Champions League. I parigini hanno iniziato il campionato con qualche difficoltà considerando le due vittorie, gli altrettanti pareggi e la recente sconfitta in casa 3-2 contro il Nizza nelle prime cinque partite. Otto punti in cinque partite per la squadra che, valore della rosa alla mano, dovrebbe dominare il campionato. Sono invece quattro le squadre che attualmente sono sopra al PSG in classifica: il Monaco capolista a 11, il Brest a 10 e il duo Nizza-Marsiglia a 9.

Anche il Borussia Dortmund vanta attualmente 8 punti, anche se bisogna specificare che ha giocato una partita in meno. Nelle quattro sfide disputate in campionato la squadra della Westfalia è imbattuta avendo vinto contro Colonia e Friburgo e pareggiato con Bochum e il neopromosso Heidenheim. Si poteva dunque fare di più considerando la forza delle squadre affrontate.

DIRETTA TV PSG BORUSSIA DORTMUND STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta PSG Borussia Dortmund sarà visibile su Sky, più precisamente su Sky Sport Arena (canale 204). L’emittente televisiva richiede un abbonamento al pacchetto Sport per vedere tutte le partite del calcio europeo, compresa naturalmente la UEFA Champions League.

La diretta streaming di PSG Borussia Dortmund è trasmessa unicamente sull’applicazione Sky Go, visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer.

PSG BORUSSIA DORTMUND, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta PSG Borussia Dortmund vedono i francesi scendere in campo col 4-3-3. Donnarumma in porta, pacchetto arretrato composto da Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Hernandez con 4 ex Serie A su 5 in totale. A centrocampo Vitinha e Soler saranno le mezzali con Ugarte al centro. In attacco Dembélé, Ramos e Kylian Mbappé.

Risponde il Borussia Dortmund con il medesimo modulo. Tra i pali Kobel, retroguardia formata da Rverson, Hummels, Schlotterbeck e Bensebaini. Nella zona nevralgica del campo agiranno Brandt, Emre Can e Sabitzer. Tridente che vedrà Malen e Adeyemi sulle fasce più Haller punta.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Vitinha, Ugarte, Soler; Dembélé, Ramos, Mbappé.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Brandt, Can, Sabitzer; Malen, Haller, Adeyemi

PSG BORUSSIA DORTMUND, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta PSG Borussia Dortmund vedono favorita la squadra di Luis Enrique a 1.72. Secondo bet365, il pareggio vale 4.33 mentre la vittoria tedesca quattro volte la posta in palio.

Ci si aspetta una partita ricca di gol da una parte e dall’altra tant’è che sia Over 2.5 che il segno Gol, vale a dire entrambe le squadre a segno, sono quotati 1.40.











