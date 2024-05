DIRETTA PSG BORUSSIA DORTMUND/ Video streaming tv: si riparte dal gol di Fullkrug! (oggi 7 maggio 2024)

DIRETTA PSG BORUSSIA DORTMUND: I TESTA A TESTA

Abbiamo già affrontato in vista della partita d’andata il tema dei precedenti, arricchiti naturalmente dalla vittoria giallonera per 1-0 sei giorni fa nel primo atto della semifinale che si completerà oggi con la diretta di Psg Borussia Dortmund, una curiosità è logicamente legata al fatto che francesi e tedeschi si incrociano addirittura per la quarta volta in questa edizione della Champions League e finora abbiamo avuto un risultato per ogni tipo. Il Borussia Dortmund ha vinto appunto all’andata, mentre nel girone ci fu un pareggio per 1-1 in Germania e soprattutto il 19 settembre scorso al Parco dei Principi vinse per 2-0 il Psg padrone di casa, grazie al gol di Mbappé su rigore al 49’ minuto e al raddoppio di Hakimi al 58’.

Un epilogo che, si dovesse verificare anche questa sera nel ritorno della semifinale, sancirebbe un ribaltone che porterebbe in finale i transalpini. Il Paris Saint Germain aveva avuto la meglio anche negli ottavi del 2020, in una situazione molto simile perché aveva perso per 2-1 all’andata in Germania ma ribaltando poi la situazione con una vittoria casalinga per 2-0 al ritorno. Il Borussia quindi è avvisato: la vittoria di misura all’andata non può certo bastare per stare tranquilli… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PSG BORUSSIA DORTMUND IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE DI RITORNO

Essendo la principale partita del martedì sera – anzi, ovviamente l’unica essendo ormai alle semifinali – ecco che l’appuntamento con la diretta tv di Psg Borussia Dortmund sarà garantito in chiaro per tutti su Canale 5, in aggiunta alla trasmissione riservata agli abbonati sui canali di Sky Sport. Di conseguenza, ecco che la diretta streaming video di Psg Borussia Dortmund sarà disponibile su Video Mediaset, oltre che su Infinity +, Sky Go e Now TV per i rispettivi abbonati.

PSG BORUSSIA DORTMUND: UNA GRANDE SERATA AL PARCO DEI PRINCIPI!

Una serata in ogni caso memorabile ci attende oggi, martedì 7 maggio 2024, con la diretta di Psg Borussia Dortmund: il fischio d’inizio sarà alle ore 21.00 al Parco dei Principi di Parigi e la semifinale di ritorno di Champions League è occasione ghiotta per entrambe le formazioni. Il Paris Saint Germain va a caccia di quella che sarebbe solamente la seconda finale della sua storia dopo quella del 2020 persa contro il Bayern (c’è sempre di mezzo la Germania) e il Borussia è sicuramente una rivale alla portata, anche se i gialloneri partiranno con un gol di vantaggio grazie alla vittoria firmata da Niclas Füllkrug nella partita d’andata.

Per il Borussia Dortmund naturalmente c’è il trionfo nel 1997, oltre a un’altra finale nel 2013, ma è evidente come nessuno immaginasse tra le prime quattro la squadra di Edin Terzic e di conseguenza andare a Wembley a giocarsi il titolo sarebbe ancora più clamoroso. Tutto sommato i gialloneri possono farcela: in fondo nel girone erano insieme al Psg e arrivarono davanti – sebbene con sconfitta per 2-0 al Parco dei Principi, esito che oggi sarebbe esiziale per le speranze tedesche. Per entrambe la storia bussa alle porte: la diretta di Psg Borussia Dortmund a chi consentirà di spalancare le porte, se non del paradiso almeno di un viaggio a Wembley?

PROBABILI FORMAZIONI PSG BORUSSIA DORTMUND

Naturalmente è doveroso uno sguardo anche alle probabili formazioni per presentare la diretta di Psg Borussia Dortmund. Tra i padroni di casa l’assenza di spicco sarà quella di Lucas Hernandez, che si è fatto male proprio nella partita d’andata, per cui davanti a Donnarumma, con Hakimi terzino destro e Mendes dall’altra parte, dovrebbero essere Skriniar e Beraldo a giocarsi il posto di fianco a Marquinhos; da centrocampo in su potrebbero esserci molte conferme, per cui ipotizziamo nuovamente Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz in mediana più il tridente con Dembélé, Mbappé e Barcola, che ha sicuramente in Kolo Muani la prima alternativa.

Ancora meno dovrebbe cambiare Edin Terzic rispetto alla partita d’andata che ha visto il suo Borussia Dortmund battere e tenere a secco il Psg. Sarà sicuramente un’altra serata di duro lavoro per il portiere Kobel e davanti a lui per i quattro difensori Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen; ruolo molto importante per l’equilibrio complessivo della squadra sarà però anche quello di Emre Can e Sabitzer nel cuore della mediana; infine, secondo il modulo 4-2-3-1, ecco da destra a sinistra sulla trequarti Adeyemi, Brandt e Sancho in appoggio al centravanti, che naturalmente sarà Füllkrug.

QUOTE E PRONOSTICO: CHI SARÀ FAVORITO AL PARCO DEI PRINCIPI?

Infine possiamo scoprire che cosa ci dicono le quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Psg Borussia Dortmund. Nettamente favoriti i padroni di casa, tanto che tocca appena quota a 1,50 il segno 1 per la vittoria francese. Le altre due ipotesi farebbero entrambe la felicità del Borussia Dortmund, che però avrà un compito sulla carta non facile: il segno X per il pareggio è proposto a 4,50, mentre un colpaccio tedesco varrebbe ben 5,75 volte la posta in palio sul segno 2.











