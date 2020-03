Diretta Psg Borussia Dortmund/ Streaming video tv: tutto in bilico (Champions League)

Psg Borussia Dortmund sarà diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor, si gioca mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 21.00 presso il Parco dei Principi e sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019-2020. Si giocherà a porte chiuse, con la Francia che sta a sua volta iniziando a fare i conti con l’emergenza Coronavirus che rischia ormai di funestare tutto il vecchio continente. Non la migliore prospettiva per la squadra di Thomas Tuchel, chiamata a ribaltare l’1-2 dell’andata firmato in favore dei gialloneri da una doppietta di Haaland. Una situazione difficile ma non impossibile, anche se il PSG sembra pagare come al solito il calo di tensione dovuto a una Ligue 1 praticamente già in tasca già dopo Natale. Il Borussia Dortmund invece in Bundesliga è fresco del sorpasso al secondo posto ai danni del Lipsia, con la squadra di Lucien Favre che si è portata a -4 dal Bayern Monaco e dalla vetta. I ragazzini terribili, Haaland e Reyna, che hanno deciso la sfida d’andata, sembrano pronti a stupire anche in una sfida che potrebbe far tornare il Dortmund tra le prime 8 d’Europa, con il PSG che dovrà evitare però l’ennesima beffa agli ottavi di finale in Champions.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire in diretta tv Psg Borussia Dortmund ci si dovrà collegare sul canale numero 203 del satellite, Sky Sport Football, con la pay tv satellitare che trasmette in esclusiva le sfide di Champions League. Ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc oppure utilizzando l’applicazione Sky Go con una smart tv o mediante dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BORUSSIA DORTMUND

Queste le probabili formazioni che dovrebbero essere chiamate a scendere in campo in Psg Borussia Dortmund, mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 21.00 presso il Parco dei Principi di Parigi. I padroni di casa del Paris Saint Germain, allenati da Thomas Tuchel, scenderanno in campo scegliendo come modulo un 4-3-3 e questo undici titolare: Navas; Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Kurzawa; Sarabia, Marquinhos, Gueye; Neymar, Mbappè, Di Maria. Risponderà il Borussia Dortmund con questa formazione schierata dal tecnico Lucien Favre con un 3-4-2-1 scelto come modulo di partenza: Burki; Pizczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Hazard; Haaland.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai offre a una quota di 1.75 l’eventuale successo interno, il pareggio a una quota di 4.25 e l’eventuale successo in trasferta a una quota di 4.00. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, quota di 1.35 per quanto concerne l’over 2.5, mentre all’under 2.5 viene riservata una quota di 3.05.



