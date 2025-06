Diretta Psg Botafogo streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone B al Mondiale per Club 2025.

DIRETTA PSG BOTAFOGO: PER LA SECONDA VITTORIA!

Per la diretta Psg Botafogo siamo al Rode Bowl di Pasadena, a casa nostra sarà necessaria la levataccia perché la partita nel girone B del Mondiale per Club 2025 si gioca alle ore 3:00 di venerdì 20 giugno, ed è un match che al momento vale il primo posto in un raggruppamento in cui in realtà è tutto aperto.

Questo perché il Psg all’esordio ha fatto le onde, confermando non solo lo straripante stato di forma ma anche che dopo la vittoria della Champions League la fame di vittorie non si è placata: pronti via, 4-0 rifilato all’Atletico Madrid per mettere le cose in chiaro anche nel Mondiale per Club 2025.

Un risultato che ha fatto piacere anche al Botafogo che, grazie alla vittoria sui Seattle Sounders, condivide il primato nel girone ma dovrà poi affrontare i Colchoners all’ultima giornata, tutto sommato ha la bella occasione di qualificarsi agli ottavi anche perdendo stanotte ma dovrà poi almeno pareggiare contro la banda di Diego Simeone.

Tradotto: il risultato va cercato anche nella diretta Psg Botafogo per quanto sia difficile, adesso però cominciamo a capire chi potrebbe scendere in campo a Los Angeles per questo match della seconda giornata.

COME SEGUIRE IN STREAMING VIDEO TV LA DIRETTA PSG BOTAFOGO

L’unico modo per seguire la diretta Psg Botafogo è quello di sottoscrivere un abbonamento a DAZN per la diretta streaming video, non ci sarà una trasmissione in tv per questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BOTAFOGO

Studiamo allora la diretta Psg Botafogo con le scelte dei due allenatori: Luis Enrique dovrebbe essere ancora senza Ousmane Dembélé e Barcola ma dalla panchina le soluzione di qualità sono davvero tante, si va da Lee Kang-In a Mayulu (in gol anche nella finale di Champions League) passando per Zaire-Emery e magari Lucas Hernandez e Beraldo, seconde linee che però in una competizione come il Mondiale per Club 2025 possono far rifiatare titolarissimi come Kvaratskhelia, Doué, Vitinha e Fabian Ruiz, ma anche qualcuno in difesa (per esempio Marquinhos e Nuno Mendes).

Il Botafogo sulla scia della vittoria all’esordio potrebbe confermare il suo 4-4-2 di stampo offensivo, con Artur e Savarino che di fatto giocano in appoggio ai due attaccanti; a tale proposito, con Igor Jesus che va verso la conferma potrebbe esserci spazio per Joaquin Correa, che ha salutato l’Inter dopo aver perso la finale di Champions League e ritrova immediatamente il Psg, ma anche per Arthur Cabral che ha giocato nella Fiorentina ed era stato autore di un’ottima campagna in Conference League. Meno soluzioni per Renato Paiva, ma anche lui può operare un po’ di turnover.

PRONOSTICO E QUOTE PSG BOTAFOGO

Diamo anche uno sguardo alle quote che per la diretta Psg Botafogo sono state emesse dalla Snai: ha un valore di 1,18 volte la cifra messa sul piatto il segno 1 per la vittoria dei transalpini, con il successo del Fogao che, regolato dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 12,00 volte quello che avrete messo sul piatto. Il pareggio, per il quale puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 7,00 volte l’importo investito.