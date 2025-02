DIRETTA PSG BREST: DERBY FRANCESE GIÀ DECISO ALL’ANDATA?

Il derby francese rischia di avere ben poco da dire nel ritorno dei playoff di Champions League, infatti la diretta PSG Brest ci terrà compagnia dalle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 19 febbraio 2025, naturalmente dal Parco dei Principi di Parigi, ma partendo dal successo esterno per 0-3 del Paris Saint Germain di otto giorni fa in Bretagna. Vitinha aprì le marcature per gli ospiti su calcio di rigore, poi arrivò anche la doppietta di Dembélé e così il PSG sembra avere già ipotecato un posto negli ottavi di finale, mentre il capolinea dovrebbe essere vicino per la prima avventura di sempre per il Brest in Champions League.

Bisogna comunque rendere onore ai bretoni, autori di un ottimo cammino nel girone unico, chiuso solamente per differenza reti alle spalle di un PSG che invece aveva fatto più fatica del previsto. Il sorteggio ha poi determinato questo accoppiamento, nel quale però la partita d’andata ci ha detto che i 24 punti di differenza nella classifica del campionato di Ligue 1 francese si sono visti tutti. Il ritorno a Parigi sembra allora una pura formalità per la diretta PSG Brest, staremo a vedere se sarà comunque una partita divertente e se il Brest saprà in qualche modo mettere i brividi al colosso della capitale…

PSG BREST IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta PSG Brest in tv sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati a Sky Sport, quindi saranno i servizi di Sky Go e Now TV ad offrire il match tutto francese in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BREST

Il diffidato Fabián Ruiz dovrebbe essere preservato tra i padroni di casa nelle probabili formazioni per la diretta PSG Brest. I nomi noti comunque non mancheranno stasera nel Paris Saint Germain, a cominciare da Donnarumma e davanti a lui Hakimi e Marquinhos, insieme a Pacho e Mendes nella difesa a quattro; il modulo del PSG dovrebbe essere il 4-3-3, ecco allora a centrocampo Doué, Vitinha e João Neves, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Lee, Dembélé e Barcola.

Quanto agli ospiti, il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-3-1-2 per il Brest, nel quale indichiamo innanzitutto Bizot in porta; retroguardia a quattro composta da Lala, Chardonnet, Coulibaly e Pereira Lage da destra a sinistra; in mezzo al campo il terzetto formato da Camara, Lees-Melou e Magnetti, mentre qualche metro più avanti Faivre sarà il trequartista in appoggio alla coppia di attaccanti del Brest, formata da Ajorque e Sima.

QUOTE E PRONOSTICO: SENZA STORIA?

Le quote Snai farebbero pensare a un pronostico senza storia per la diretta PSG Brest. Il segno 1 è considerato praticamente certo a 1,18; già il pareggio sarebbe succulento a quota 7,75, infine un colpaccio parigino del Brest varrebbe 12 volte la posta sul segno 2.