Diretta Psg Galatasaray/ Streaming video tv: giochi già fatti (Champions League)

Psg Galatasaray, diretta dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso il Parco dei Principi di Parigi, sarà una sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/20. Francesi potenzialmente in campo in scioltezza essendo già sicuri del primo posto nel girone A e della conseguente qualificazione agli ottavi di finale. Il Galatasaray proverà invece a giocarsi l’ultima chance di qualificazione in Europa League, con i turchi ultimi con 2 punti, all’inseguimento del Bruges a quota 3. Un arrivo a pari punti premierebbe i belgi, che devono dunque necessariamente pensare a piazzare il colpaccio al Parco dei Principi per sperare di riuscire a qualificarsi in Europa League. Il PSG punta forte all’Europa, in Ligue 1 ha già fatto il vuoto con 5 punti di vantaggio sul Marsiglia, ma con una partita disputata in meno che potrebbe portare a +8 il vantaggio effettivo per Icardi e compagni. In Turchia il Galatasaray è sesto, sorprendentemente indietro rispetto ai suoi standard in patria, a 7 punti di distacco dal Sivasspor primo in classifica e a -4 dal Besiktas secondo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Psg Galatasaray, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso il Parco dei Principi di Parigi, non sarà trasmessa sui canali in chiaro bensì in esclusiva sul satellite per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 256 di Sky Sport. Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet del match. Si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it e tramite smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, tramite l’applicazione SkyGo, scaricabile sugli store online con Sky che detiene l’esclusiva pay per trasmettere tutta la Champions League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI PSG GALATASARAY

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Psg Galatasaray, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso il Parco dei Principi di Parigi, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/20. Il Paris Saint Germain allenato dal tedesco Tuchel sceglierà il 4-4-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Navas; Meunier, Thiago Silva, Diallo, Bernat; Paredes, Marquinhos, Di María, Neymar; Icardi, Mbappé. Risponderà il Galatasaray guidato in panchina dal turco Terim, optando per un 4-3-3 come schieramento di partenza e questo undici titolare: Muslera; Mariano, Donk, Marcão, Nagatomo; Nzonzi, Lemina, Seri, Ömer Bayram; Belhanda, Adem Büyük.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, l’agenzia Snai offre a 1.16 la quota per la vittoria interna, propone a una quota di 7.50 l’eventuale pareggio e quota a 17.00 l’affermazione in trasferta. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.36 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 3.20.



