Diretta Psg Inter Miami streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita come ottavo del Mondiale per Club 2025.

DIRETTA PSG INTER MIAMI: TORNANO I CAMPIONI D’EUROPA!

Per la diretta Psg Inter Miami si va in campo alle ore 18:00 di domenica 29 giugno 2025, al Mercedes Benz Stadium di Atlanta prosegue il programma degli ottavi del Mondiale per Club 2025 e la partita che ci si presenta questo pomeriggio è molto interessante, tra due realtà che hanno fatto bene nel primo turno.

Il Psg ha perso contro il Botafogo, ma è comunque riuscito ad arrivare primo nel girone e ha saputo mostrare una superiorità che va ben oltre la stanchezza per una stagione lunghissima e conclusa con il trionfo in Champions League e il triplete, dunque con adrenalina inevitabilmente calata alla fine di maggio.

Bene anche l’Inter Miami, che tecnicamente non avrebbe dovuto giocare il Mondiale per Club 2025 ma, invitato quasi a forza, ha battuto il Porto nella sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi, e ora se la vuole godere.

Certo la diretta Psg Inter Miami potrebbe essere sbilanciata a favore della squadra francese, ma l’orgoglio dei grandi veterani nella formazione statunitense potrebbe girare le carte in tavola; non resta che valutare insieme come andrà, intanto proviamo ad analizzare che scelte potrebbero operare Luis Enrique e Javier Mascherano in questa partita.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE PSG INTER MIAMI

Per la diretta Psg Inter Miami dovrete rivolgervi, se abbonati, soltanto alla piattaforma DAZN per la diretta streaming video perchè questa partita non sarà mandata in onda sulla nostra tv.

PROBABILI FORMAZIONI PSG INTER MIAMI

Sarà 4-3-3 contro 4-2-4 la sfida dei moduli nella diretta Psg Inter Miami: Luis Enrique dovrebbe mandare in campo gli eroi della Champions League ad eccezione di Ousmane Dembélé, ai box per infortunio, quindi con Marquinhos-Pacho coppia centrale davanti a Gigio Donnarumma e Hakimi e Nuno Mendes come terzini, poi Vitinha a centrocampo supportato da Fabian Ruiz e Joao Neves con un tridente offensivo nel quale Doué e Kvaratskhelia sono favoriti su Barcola, quest’ultimo però potrebbe anche essere impiegato come prima punta soffiando quindi il posto a Gonçalo Ramos.

Nell’Inter Miami di Mascherano ovviamente l’asse è quello formato da Sergio Busquets a fare da perno a centrocampo e la coppia offensiva composta da Messi e Luis Suarez, la buona notizia è che per questo ottavo di finale Jordi Alba potrebbe farcela a giocare come titolare. Avremo per il resto Ustari in porta e un altro giocatore da tenere d’occhio in mezzo, perché si tratta del figlio d’arte Federico Redondo; ad agire sulle fasce saranno Allende a destra e Segovia a sinistra, la loro posizione consentirà all’Inter Miami di passare ad un 4-4-2 più classico in fase di ripiegamento ma questo lo vedremo nel corso della partita.

QUOTE E PRONOSTICO PSG INTER MIAMI

Andiamo a leggere brevemente le quote che l’agenzia Snai ha stabilito per la diretta Psg Inter Miami, abbastanza evidente come i transalpini siano favoriti e infatti c’è per loro un valore a 1,19 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, per contro il segno 2 che regola il successo degli statunitensi vi farebbe guadagnare una cifra che ammonta a 13,00 volte la vostra giocata, infine ecco il segno X che regola il pareggio e porta in dote una vincita pari a 7.00 volte la posta in palio.