DIRETTA PSG INTER (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Adesso davvero è il momento: la diretta Psg Inter comincerà a minuti, per i nerazzurri nel mirino c’è la quarta Coppa dei Campioni/Champions League della storia, in un bilancio finora in perfetto equilibrio con le tre finali vinte nel 1964 contro il Real Madrid a Vienna e nel 1965 con il Benfica a San Siro nel ciclo della Grande Inter di Angelo Moratti e Helenio Herrera e nel 2010 per il Triplete di Massimo Moratti e José Mourinho contro il Bayern Monaco a Madrid, mentre le finali perse portano le date del 1967, 1972 e 2023.

Sarebbe quindi la prima vinta senza la famiglia Moratti alla presidenza e con un allenatore italiano in panchina. Per il Paris Saint Germain sarebbe d’altronde il primo trionfo in assoluto, dopo l’unica finale persa nel 2020 contro il Bayern Monaco a Lisbona. Per i francesi sarebbe anche il Triplete con Ligue 1 e Coppa di Francia, mentre per l’Inter sarebbe il decimo titolo internazionale della storia. Tanti condizionali, adesso però è il momento di scoprire quali ipotesi diventeranno realtà: leggiamo le formazioni ufficiali, poi via alla diretta Psg Inter!

PSG (4-3-3): 1 Donnarumma; 2 Hakimi, 5 Marquinhos, 51 Pacho, 25 Nuno Mendes; 87 João Neves, 17 Vitinha, 8 Fabian Ruiz; 14 Doué, 10 Dembélé, 7 Kvaratskhelia. A disposizione: 39 Safonov, 80 Tenas, 3 Kimpembe, 9 G. Ramos, 19 Lee, 21 L. Hernandez, 24 Mayulu, 29 Barcola, 33 Zaïre Emery, 35 Beraldo, 49 Mbaye. Allenatore: Luis Enrique. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PSG INTER IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Psg Inter in tv sarà anche in chiaro su Tv8, opportunità offerta da Sky che per il resto trasmetterà la finale su canali quali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K e in diretta streaming video tramite Sky Go e Now Tv.

LA GRANDE FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

La notte più attesa è finalmente arrivata: la diretta Psg Inter avrà inizio alle ore 21.00 di stasera, sabato 31 maggio 2025, sarà la finale di Champions League allo stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera, con il rumeno István Kovács come arbitro. In palio c’è il trono d’Europa, che l’Inter di Simone Inzaghi vuole riconquistare 15 anni dopo il Triplete e due dopo l’impresa sfiorata nel 2023 contro il City. Nel frattempo i nerazzurri sono cresciuti ancora e allora questa potrebbe davvero essere la grande occasione: il modo in cui l’Inter ha eliminato il Bayern ai quarti e soprattutto la leggendaria semifinale contro il Barcellona ci indicano il livello raggiunto dalla Beneamata, che fa sognare i tifosi.

Gli avversari nella diretta Psg Inter saranno quindi i francesi del Paris Saint Germain, che vorranno sfatare il tabù delle zero vittorie nella storia in Coppa dei Campioni/Champions League. Il Psg ci prova essendo più squadra rispetto agli anni scorsi: meno stelle e più unità per il mister Luis Enrique, l’impresa è stata agli ottavi vincendo il ritorno a Liverpool, poi curiosamente altre due inglesi come l’Aston Villa e in semifinale l’Arsenal per arrivare a Monaco di Baviera. Il Psg può fare il Triplete con campionato e Coppa, i nerazzurri proveranno a negarlo per coronare un cammino europeo già eccezionale: ora buttiamoci nelle emozioni della diretta Psg Inter…

PROBABILI FORMAZIONI PSG INTER

Tutti i titolari e pochi dubbi nelle probabili formazioni per la diretta Psg Inter. Il modulo dei francesi allenati dallo spagnolo Luis Enrique è il 4-3-3 e in porta avremo l’italiano Donnarumma; il grande ex Hakimi sarà invece il terzino destro per aprire la difesa a quattro con Marquinhos e Pacho centrali e Nuno Mendes a sinistra; nel centrocampo a tre ecco dal primo minuto Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz, ex della Serie A come d’altronde anche Kvaratskhelia, che è recuperato e sarà quindi l’ala sinistra del tridente che dall’altra parte vede il ballottaggio fra Barcola e Doué, con Dembelé invece sicuro come prima punta.

Il discorso è naturalmente lo stesso per Simone Inzaghi e allora ricordiamo soprattutto che capitan Lautaro Martinez è recuperato e sarà regolarmente presente in attacco al fianco di Thuram. L’altro recupero nei nerazzurri è quello di Pavard, che quindi tornerà ad occupare il proprio posto al fianco di Acerbi e Bastoni nella difesa a tre davanti al portiere Sommer. Il modulo dell’Inter è naturalmente il 3-5-2, per completarlo restano i centrocampisti: Barella e Mkhitaryan ai fianchi del regista Calhanoglu, mentre gli esterni saranno Dumfries a destra e sulla corsia mancina Dimarco.

PRONOSTICO E QUOTE: CHI È FAVORITO?

I nerazzurri nella diretta Psg Inter dovranno ribaltare un pronostico teoricamente sfavorevole: le quote Snai indicano a 2,25 la vittoria del Psg contro la quotazione di 3,30 in caso di trionfo dell’Inter e curiosamente anche per un pareggio, che però non sarebbe l’ultima parola sulla finale.