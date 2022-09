DIRETTA PSG JUVENTUS/ Video streaming Canale 5: l’arbitro è Anthony Taylor

DIRETTA PSG JUVENTUS: SUBITO LA PARTITA PIÙ TOSTA!

Psg Juventus, big match di Champions League, sarà diretta da Anthony Taylor: fischietto inglese molto noto, questa sera al Parco dei Principi si avvarrà della collaborazione di Gary Beswick e Adam Nunn come assistenti in campo, il quarto uomo sarà David Coote mentre avremo due tedeschi al video, nello specifico Marco Fritz al Var e Christian Dingert all’Avar. Anthony Taylor in questa stagione ha già arbitrato cinque partite di Premier League: il fatto che sia arbitro di grande livello è dimostrato dal fatto che gli siano state affidate Chelsea Tottenham e Everton Liverpool, il sempre sentitissimo derby della Mersey.

Skriniar al PSG?/ Calciomercato Inter, pressing dopo cessione Diallo: "no" di Marotta

Nel campionato nazionale le sue cifre sono “inglesi”: poche ammonizioni, vale a dire 13 in totale (il record stagionale è di 4 nello 0-0 di Everton Liverpool) e un solo calcio di rigore fischiato (in West Ham Brighton del 21 agosto). Quando si sposta in campo internazionale invece Taylor aumenta il numero di sanzioni disciplinari: il 5 giugno erano state 6 ammonizioni in Svezia Norvegia, derby scandinavo di Nations League (per la Lega B) mentre aveva estratto 5 cartellini gialli in Stella Rossa Maccabi Haifa, la partita in cui gli israeliani hanno centrato la qualificazione ai gironi di Champions League. Anche in questi due match sono arrivati i rigori (uno per match) ma ancora nessuna espulsione da parte di Taylor. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Psg Monaco (risultato 1-1) che inciampo Mbappe!

DIRETTA PSG JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA SU CANALE 5

La diretta tv di Psg Juventus sarà trasmessa anche in chiaro: è questa infatti la partita che per la prima giornata dei gironi di Champions League viene mandata in onda su Canale 5, quindi l’emittente fornirà anche la possibilità di seguirla in mobilità attraverso il sito di Mediaset Play, senza costi aggiuntivi (o mediante la relativa app). Per quanto riguarda l’alternativa, come sempre è la televisione satellitare: qui appuntamento riservato agli abbonati, a disposizione il servizio di diretta streaming video che viene garantito da Sky Go attivabile su apparecchi come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO PSG JUVENTUS SU MEDIASET PLAY

Paredes al Liverpool?/ Calciomercato, Klopp insidia Juventus: offerto Firmino a PSG

PSG JUVENTUS: SUBITO LA PARTITA PIÙ TOSTA!

Psg Juventus sarà diretta dall’inglese Anthony Taylor: l’appuntamento è alle ore 21:00 di martedì 6 settembre presso il Parco dei Principi, per la prima giornata nel gruppo H di Champions League 2022-2023. Il fatto che Massimiliano Allegri abbia già messo le mani avanti, parlando di un’altra partita come decisiva per la qualificazione, la dice lunga su due aspetti: il fatto che la Juventus abbia avuto in dote un sorteggio davvero complesso (per l’appunto, i portoghesi come avversaria dalla terza fascia) e che il Psg sia una corazzata pronta ancora una volta all’assalto alla Champions League, di cui ha raggiunto la finale una volta e l’ha persa.

Sembra impossibile leggendo i nomi, e invece è così; intanto allora per la Juventus si tratterà di testare la propria competitività contro questa rivale, consapevole che a Parigi si possa anche perdere ma dovendo fornire risposte importanti sul piano di gioco e personalità, che ancora una volta stanno latitando in campionato come dimostrano i 9 punti dopo cinque giornate, contro avversarie anche non irresistibili. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Psg Juventus; mentre aspettiamo che al Parco dei Principi si giochi, valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco nella lettura delle probabili formazioni di questo big match di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI PSG JUVENTUS

Christophe Galtier per la diretta Psg Juventus ha davvero tantissime scelte a disposizione. Partiamo dall’attacco: Messi-Mbappé-Neymar dovrebbe essere la linea scelta con i tre a scambiarsi la posizione, a centrocampo resterebbero fuori Renato Sanches e Carlos Soler (l’ultimo arrivato) per fare spazio a Verratti e Vitinha, che sarebbero supportati dai due laterali Hakimi e Nuno Mendes, che dovrebbe essere in vantaggio rispetto a Bernat. In difesa invece ci aspettiamo il ritorno da titolare di Sergio Ramos, che formerebbe il reparto con Marquinhos e Kimbembe; in porta andrà Gigio Donnarumma, che ha vinto il ballottaggio con Keylor Navas (almeno per ora).

La Juventus gioca con il 4-3-3: Allegri dovrebbe aver scelto la difesa con il rientro di Bonucci al fianco di Bremer, Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra mentre in porta ci sarà sempre Perin, vista l’indisponibilità di Szczesny. Il dubbio è sempre il centrocampo: potrebbe avere una chance Miretti, con uno dei due ex Leandro Paredes in cabina di regia e Locatelli altra mezzala, anche perché Rabiot non è al top della condizione. Davanti, Cuadrado e Di Maria (con la possibile sorpresa Kostic) saranno gli esterni con il Fideo che sfida subito la sua ex squadra, poi naturalmente Vlahovic che è stato tenuto a riposo contro la Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto, in termini di quote, per un pronostico sulla diretta Psg Juventus. La squadra favorita per la partita del girone di Champions League è quella di casa: la vittoria casalinga del Psg, regolata dal segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 1,32 volte quanto investito con questo bookmaker, contro il valore di 8,25 che è posto sul segno 2, identificativo del successo in trasferta della Juventus. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote invece una vincita che ammonta a 5,75 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA