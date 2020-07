Diretta PSG Lione/ Streaming video DAZN: finale di Coppa di Lega francese

PSG Lione, in diretta dallo Stade de France di Saint Denis, ci attende alle ore 21.10 di questa sera, venerdì 31 luglio 2020, per la finalissima della Coppa di Lega francese. Dopo la vittoria della Coppa di Francia contro il Saint Etienne, il Paris Saint Germain dei fenomeni si gioca l’altro trofeo rimasto in sospeso, la Coppa di Lega contro un Lione che sarà osservato speciale da parte della Juventus in questo match. I freschi campioni d’Italia infatti dovranno affrontare la squadra dell’ex giallorosso Rudi Garcia negli ottavi di finale di Champions League che andranno in scena subito dopo la fine della Serie A. L’Atalanta invece è già ai quarti dove sfiderà proprio il Paris Saint Germain, che in chiave europea vive con una certa ansia queste sfide di Coppe Nazionali. Nel match contro il Saint Etienne infatti la squadra di Tuchel ha già perso il suo gioiello Mbappé, out per tre settimane e molto probabilmente fuori uso per la sfida contro i bergamaschi. Un nuovo trofeo in palio, dunque, ma questa sfida tra PSG e Lione si giocherà soprattutto sul filo del doppio scontro italo-francese di Champions League, ormai all’orizzonte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Psg-Lione non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: la finale della Coppa di Lega francese sarà un’esclusiva della piattaforma DAZN, soltanto gli abbonati potranno accedere all’evento in esclusiva e potranno farlo tramite il consueto servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet, così da installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI PSG LIONE

Le probabili formazioni della sfida tra PSG e Lione, valevole per la finale di Coppa di Lega francese allo Stade de France di Saint Denis. Il Paris Saint Germain allenato da Tuchel sarà schierato con un 4-4-2 come modulo di partenza e questa formazione titolare: Navas, Keher, Thiago Silva, Marquinhos, Bakker, Di Maria, Paredes, Gueye, Neymar, Sarabia, Icardi. Risponderà il Lione guidato in panchina da Rudi Garcia con un 4-3-3 e questa formazione schierata dal primo minuto: Lopes, Marcelo, Aouar, Denayer, Mendes, Cornet, Depay, Dubois, Marcal, Bruno, Dembelè.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su PSG Lione. Il favore sembra essere tutto per i parigini, dal momento che il segno 1 è quotato a 1,45, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria del Lione (segno 2) varrebbe ben 6,50 volte la posta in palio.



