Diretta Psg Lipsia/ Streaming video tv: i francesi rischiano (Champions League)

Psg Lipsia, che sarà diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, si gioca alle ore 20:45 di martedì 24 novembre: al Parco dei Principi va in scena la partita valida per la quarta giornata della Champions League 2020-2021. Nel gruppo H la situazione si sta facendo complessa per la finalista della passata edizione: sconfitti alla Red Bull Arena, i parigini (che hanno perso anche in Ligue 1 sul campo del Monaco) sono terzi e non possono più permettersi di sbagliare, perché non vincere questa sera significherebbe lasciare per strada una parte significativa delle speranze di qualificarsi agli ottavi. Viceversa il Lipsia ha una grande occasione: reduce da un pareggio in Bundesliga, potrebbe staccare definitivamente il Psg e, ottenendo tre punti in Francia, sarebbe clamorosamente già qualificato (o quasi, ma saremmo ai dettagli) qualora il Manchester United dovesse battere il Basaksehir con cui ha perso all’andata. Vedremo allora in che modo gireranno le cose nella diretta di Psg Lipsia, e se i transalpini sapranno rialzare la testa; nel frattempo, aspettando che la partita prenda il via, possiamo analizzare nel dettaglio le potenziali scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

Ottime notizie per Thomas Tuchel, che in Psg Lipsia ritrova Neymar: il brasiliano si prenderà dunque una maglia in quello che tornerà a essere un 4-2-3-1, largo a sinistra con Di Maria sull’altra corsia e verosimilmente Mbappé in posizione di rifinitore per servire Moise Kean. Out ancora Verratti, squalificati Kimpembe e Gueye: in mezzo Rafinha si prepara ad avere una maglia al fianco di Leandro Paredes che dovrebbe tornare titolare, in difesa invece avremo Florenzi come esterno destro con Layvin Kurzawa sull’altro versante, poi i due centrali dovrebbero essere Abdou Diallo e Marquinhos che fa qualche passo indietro tornando al passato per emergenza, in porta avremo Keylor Navas.

Il Lipsia deve rinunciare a due pezzi grossi come Klostermann e Halstenberg: nel possibile 4-2-3-1 di Julian Nagelsmann allora saranno Upamecano e Orban (favorito su Ibrahima Konaté) a proteggere Gulacsi, a destra si candida Henrichs (in ballottaggio con Mukiele) mentre a sinistra avremo Angelino. Solita mediana sulla carta, con capitan Sabitzer e Kampl a dettare i ritmi; sulla trequarti Dani Olmo potrebbe essere supportato da Haidara e Nkunku ma l’ex Roma Justin Kluivert e Forsberg (decisivo nella partita di andata) si giocano un posto, come prima punta Yussuf Poulsen parte favorito sulla concorrenza ma bisognerà vedere anche quale sarà il modulo scelto dal giovane tecnico.

Andiamo ora a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha stabilito per Psg Lipsia, attraverso le sue quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,60 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una somma corrispondente a 5,00 volte la puntata. Abbiamo poi il segno X che regola il pareggio: in questo caso la vostra vincita con questo bookmaker ammonterebbe a 4,50 volte la vostra giocata.

