DIRETTA PSG LIVERPOOL, BIG MATCH A PARIGI

Siamo pronti ad una partita spettacolare con la diretta PSG Liverpool, in programma mercoledì 5 marzo alle ore 21:00. I parigini ospiteranno questo primo round di uno degli ottavi di finale più attesi di tutta la competizione.

Il PSG ha dovuto giocare un turno in più per essere qui a battagliare con gli inglesi per un posto ai quarti di finale. È stato tutto sommato un doppio impegno agevole con il Brest avendo vinto 3-0 in trasferta e ben 7-0 al ritorno.

Il Liverpool invece ha ottenuto il pass diretto per gli ottavi grazie al primo posto conquistato nella edizione numero uno del girone unico di Champions League con 21 punti in 8 gare conditi da 17 gol fatti e solamente cinque subiti.

DOVE VEDERE DIRETTA PSG LIVERPOOL, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta PSG Liverpool? Allora assicuratevi di essere abbonati a Sky Sport così da gustarvi il big match di questo mercoledì. Per la diretta streaming invece dovrete scaricare l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI PSG LIVERPOOL

Il PSG giocherà con l’assetto tattico 4-3-3 con Donnarumma in porta, difeso dal quartetto Hakimi, Beraldo, Marquinhos e Hernandez. A centrocampo Zaire-Emery, Fabian Ruiz e Joao Neves con Barcola, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia davanti.

Il Liverpool opterà invece per il modulo 4-2-3-1- Tra i pali Alisson, protetto da Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson. Gravenberch e Mac Allister agiranno in mediana con Salah, Jones e Diaz sulla trequarti. Unica punta Gakpo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PSG LIVERPOOL

I favoriti per la vittoria finale sono i padroni di casa ovvero il PSG a 2.35. Il pareggio è dato a 3.60 mentre il 2 fisso in favore del Liverpool a 2.88. L’Over 2.5 è a 1.50 con l’Under alla stessa soglia a 2.63.

