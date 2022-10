Diretta Psg Maccabi Haifa/ Streaming video tv: match scontato? (Champions League)

DIRETTA PSG MACCABI HAIFA: TUTTO GIÀ SCRITTO?

Psg Maccabi Haifa, partita diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer, va in scena alle ore 21:00 di martedì 25 ottobre: siamo al Parco dei Principi, teatro della 5^ giornata nel gruppo H di Champions League 2022-2023. I transalpini hanno il match point per prendersi gli ottavi: traguardo non scontato vista la composizione del girone, ma il suicidio della Juventus spalanca le porte dell’eliminazione diretta a un Psg che è stato meno dominante del solito in questa fase del torneo, visti anche i due pareggi contro il Benfica che lasciano del tutto aperta la questione legata al primo posto, che potrebbe giocarsi nell’ultima giornata.

Il Maccabi Haifa, contro ogni realistica previsione, spera nell’Europa League: gli israeliani, tecnicamente ancora in corsa per gli ottavi, hanno la doppia sfida diretta a favore con la Juventus che hanno incredibilmente battuto in casa, e dunque attenzione perché anche solo un pareggio nelle ultime due potrebbe voler dire proseguire in Europa, il che sarebbe un risultato straordinario. Intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Psg Maccabi Haifa; mentre aspettiamo che si giochi facciamo la nostra consueta valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA PSG MACCABI HAIFA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Psg Maccabi Haifa sarà fornita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita della quinta giornata nei gironi di Champions League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video di Psg Maccabi haifa. Quest’ultimo non comporta costi aggiuntivi: per assistere al match basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che è inclusa nel pacchetto per i clienti ed è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PSG MACCABI HAIFA

Turnover o meno per Christophe Galtier? Nella diretta Psg Maccabi Haifa Verratti è squalificato, quindi in mezzo al campo tornerà titolare Vitinha con Fabian Ruiz che potrebbe spostarsi a fare il regista in mezzo, Renato Sanches o Carlos Soler l’altra mezzala. In difesa Mukiele insidia Hakimi per il ruolo di terzino destro, a sinistra c’è Nuno Mendes; in mezzo invece la possibilità di rivedere Sergio Ramos in coppia con Marquinhos, davanti a Gigio Donnarumma. Nel tridente offensivo si appresta a tornare Neymar, che giocherebbe con Messi e Mbappé; l’alternativa è come sempre Pablo Sarabia, che potrebbe anche avere un posto dal primo minuto.

Il Maccabi Haifa gioca con il 4-2-1-3: Chery è il giocatore che accompagna il reparto avanzato nel quale Atzili, giustiziere della Juventus, parte da destra con David (o Tchibota) sull’altro versante, il centravanti sarà Pierrot. A centrocampo avremo quindi una cerniera a due, Barak Bakhar sembra intenzionato a schierare qui Lavi con Abu Fani e dunque in panchina scalerebbe Mohamed, titolare nell’ultima di campionato. In difesa invece sembra tutto confermato: Sundgren e Cornud saranno i terzini, in mezzo invece il tandem con Goldberg e Batubinsika e il portiere come sempre sarà Cohen.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Psg Maccabi Haifa, partita valida la 5^ giornata nella fase a gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,10 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 9,75 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 22,00 volte la giocata con questo bookmaker.

