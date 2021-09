Diretta Psg Manchester City/ Streaming video tv: big-match! (Champions League)

DIRETTA PSG MANCHESTER CITY: UNA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ANICIPATA?

Psg Manchester City, diretta dall’arbitro spagnolo Carlos Del Cerro Grande naturalmente presso lo stadio Parco dei Principi di Parigi alle ore 21.00 di questa sera, martedì 28 settembre 2021, è il big-match che attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio nella seconda giornata di Champions League. Per la precisione siamo nel girone A e la diretta di Psg Manchester City oggi ci regalerà lo spettacolo della grande sfida tra due corazzate che il sorteggio ha riunito fin da ora nello stesso gruppo.

Logicamente Psg e Manchester City sono le grandi favorite per il passaggio del turno, però mentre gli inglesi hanno messo le cose in chiaro fin dalla prima giornata, nella quale hanno travolto per 6-3 il Lipsia, il Paris Saint Germain ha raccolto due settimane fa un deludente pareggio per 1-1 sul campo del Bruges. Di conseguenza un altro passo falso oggi potrebbe mettere il Psg in una posizione clamorosamente scomoda, mentre il City punta a compiere un netto passo avanti non solo verso la qualificazione, ma anche verso il primato. Quanto agli spettatori neutrali, la loro speranza naturalmente è che sia un grande spettacolo: che cosa succederà in Psg Manchester City?

DIRETTA PSG MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Psg Manchester City sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

PROBABILI FORMAZIONI PSG MANCHESTER CITY

Analizziamo naturalmente anche le probabili formazioni per Psg Manchester City. I padroni di casa francesi dovrebbero adottare il modulo 4-3-3, con questi possibili titolari per mister Pochettino: Navas in porta più di Donnarumma; in difesa da destra a sinistra Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; a centrocampo il terzetto formato da Wijnaldum, Paredes e Verratti; infine naturalmente il tridente dei sogni con Messi, Mbappé e Neymar.

Anche Pep Guardiola punta sul modulo 4-3-3, ipotizziamo dunque il Manchester City in campo con questi titolari: Ederson tra i pali; i quattro difensori Walker, Ruben Dias, Akè e Cancelo; a centrocampo il grande terzetto con De Bruyne, Fernandinho e Bernardo Silva, mentre il tridente d’attacco dovrebbe vedere in campo dal fischio d’inizio Sterling, Gabriel Jesus e Grealish.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico circa Psg Manchester City in base alle quote dell’agenzia Snai. Molto interessante notare che gli ospiti inglesi partano favoriti, con il segno 2 quotato a 2,25 mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di segno 1 per la vittoria del Paris Saint Germain e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

