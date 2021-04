Diretta Psg Manchester City/ Streaming video tv: sfida stellare (Champions League)

DIRETTA PSG MANCHESTER CITY: MBAPPÈ VUOLE STUPIRE!

Psg Manchester City, in diretta dallo stadio Parco dei Principi di Parigi alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 28 aprile 2021, sarà la partita valida come semifinale d’andata della Champions League 2020-2021. Si affronteranno nell’attesissima diretta di Psg Manchester City due squadre che sono il perfetto simbolo del calcio moderno, con ricchissime proprietà arabe che hanno portato ai vertici due società di buona tradizione, ma che non erano mai state corazzate del calcio europeo fino a una decina di anni fa. Manca ancora il sigillo, perché Psg e Manchester City non hanno mai vinto la Champions League: una si dovrà fermare sul più bello ancora una volta, l’altra potrà dare l’assalto alla “Coppa dalle grandi orecchie” in finale.

Il Paris Saint Germain ha eliminato il Bayern Monaco in un quarto di finale a dir poco fantastico, dopo avere già fatto fuori il Barcellona agli ottavi. Il Manchester City invece ha avuto la meglio sul Borussia Dortmund e ha in tasca ormai la Premier League, dunque sogna una doppietta da leggenda. L’attesa è spasmodica: che cosa succederà in Psg Manchester City?

DIRETTA PSG MANCHESTER CITY IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Psg Manchester City sarà visibile questa sera da Parigi esclusivamente per gli abbonati a Sky Sport, che potranno seguire la semifinale di Champions League su Sky Sport Uno (canale numero 201 della piattaforma satellitare), Sky Sport Football (203) e Sky Sport (251), oppure anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PSG MANCHESTER CITY

Nelle probabili formazioni di Psg Manchester City non ci attendiamo sorprese: in campo i migliori, da una parte e dall’altra. Per il Paris Saint Germain spicca nel modulo 4-3-3 di Mauricio Pochettino il tridente di lusso con Neymar, Mbappè e Di Maria titolari ed Icardi e Kean pronti ad entrare a partita in corso. A centrocampo saranno invece della partita per i transalpini Paredes, Gueye e l’azzurro Verratti, infine la difesa del Psg vedrà in porta Keylor Navas e davanti a lui la linea a quattro composta dall’altro azzurro Florenzi come terzino destro, Kehrer e Kimpembe coppia centrale e Kurzawa sulla corsia di sinistra. Anche Pep Guardiola si affiderà per il suo Manchester City al modulo 4-3-3 con Foden ‘falso nove’ al centro del tridente d’attacco dei Citizens che sarà completato dalle ali Bernardo Silva e Mahrez. In mezzo avremo l’eccellente centrocampo a tre composto da Rodri perno centrale e le due mezzali Gundogan e De Bruyne. Infine, nella difesa degli inglesi, avremo tra i pali Ederson e davanti a lui la retroguardia a quattro composta da Walker terzino destro, i due centrali Ruben Dias e Laporte ed infine Cancelo a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, può essere interessante dare uno sguardo anche al pronostico su Psg Manchester City in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Importante annotare che gli ospiti inglesi sembrano favoriti: il segno 2 è infatti quotato a 2,15, mentre si sale poi a 3,15 per il segno 1 in caso di vittoria del Psg e fino a 3,70 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.



