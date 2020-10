Diretta Psg Manchester United/ Streaming video tv: big match in Champions League

DIRETTA PSG MANCHESTER UNITED: SUPER SFIDA, FRANCESI FAVORITI!

Psg Manchester United, diretta dall’arbitro Antonio Mateu Lahoz, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, martedì 20 ottobre 2020, presso lo stadio Parco dei Principi di Parigi per la prima giornata del girone H della Champions League 2020-2021. Riecco dunque la Champions League, il cui tabellone principale comincia soltanto ora causa Covid, con tutte le incertezze che ancora ne derivano. La diretta di Psg Manchester United è senza dubbio il big-match di questo martedì d’apertura per il blasone e il livello delle due squadre, anche se attualmente il Paris Saint Germain va considerato un gradino sopra il Manchester United, che già da qualche anno non è più nella sua migliore versione. Il Psg invece è reduce dalla prima finale della sua storia e nella nuova edizione vorrà provare a completare l’opera. Attenzione però a un girone già molto insidioso, perché oltre al Manchester United c’è anche il Lipsia, semifinalista della passata Champions League eliminato proprio dai parigini: per il Psg dunque in casa è “obbligatorio” vincere, mentre per il Manchester United sarebbe fondamentale tornare da Parigi con almeno un punto.

DIRETTA PSG MANCHESTER UNITED IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Psg Manchester United sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PSG MANCHESTER UNITED

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni di Psg Manchester United. L’allenatore di casa Tuchel potrebbe scegliere un 4-3-3 con due italiani fra i titolari: Keylor Navas in porta; linea difensiva a quattro con Kimpembe, Diallo, Florenzi e Bakker possibili titolari, al pari di Paredes e Rafinha in mediana; si giunge così all’attacco, dove ipotizziamo Sarabia, Gueye e naturalmente Mbappé alle spalle di Kean come centravanti. La replica del Manchester United di Solskjaer dovrebbe invece prevedere il seguente 4-2-3-1: De Gea estremo difensore; davanti a lui i difensori Shaw, Maguire, Lindelöf e Wan-Bissaka; in mediana la coppia formata da Fred e McTominay; infine James, Bruno Fernandes e Mata sulla trequarti in appoggio al punto di riferimento più avanzato, Rashford.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Psg Manchester United secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa francesi partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 1,63, mentre poi si sale già a quota 4,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,00 volte la posta in palio in caso di successo del Manchester United per chi avrà puntato sul segno 2.



