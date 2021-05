Diretta Psg Monaco/ Streaming video tv: la finale di Coppa di Francia 2021

DIRETTA PSG MONACO: I PARIGINI VOGLIO PORTARE A CASA UNA COPPA!

Psg Monaco, in diretta dallo Stade de France di Saint Denis alle ore 21.15 di questa sera, mercoledì 19 maggio 2021, sarà l’attesissima finale della Coppa di Francia 2020-2021 che si disputerà dunque tra due big del calcio transalpino. In palio un trofeo sempre molto ambito, a maggior ragione perché la stagione – soprattutto per il Paris Saint Germain – è stata al di sotto delle aspettative, dunque la diretta di Psg Monaco sarà davvero intrigante. Fuori in semifinale in Champions League contro il Manchester City, a rischio anche la vittoria della Ligue 1 dal momento che dopo la penultima giornata di campionato è al comando il Lilla, la Coppa di Francia serve al Psg per mettere qualcosa in bacheca prima di cercare il ribaltone in Ligue 1 proprio all’ultima giornata.

I parigini sono detentori del titolo, il Monaco invece non vince la Coppa da ben 30 anni e vuole porre fine a questo lunghissimo digiuno prima di difendere il terzo posto in classifica dall’assalto del Lione – dal momento che in Francia solo le prime tre vanno in Champions League. Che cosa succederà dunque in Psg Monaco?

DIRETTA PSG MONACO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Psg Monaco sarà trasmessa da Sportitalia, che si è aggiudicata i diritti per la finale di Coppa di Francia 2020-2021 in Italia. L’appuntamento sarà dunque sul canale numero 60 del telecomando in chiaro, oppure in diretta streaming video tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI PSG MONACO

Per le probabili formazioni di Psg Monaco la notizia più interessante è senza dubbio la squalifica di Neymar, che ha polemizzato via social su questa decisione ma dovrà essere assente. Dunque il Paris Saint Germain dovrebbe schierarsi con il seguente modulo 4-2-3-1 e questi possibili titolari: Navas in porta; difesa a quattro con Dagba, Marquinhos, Kehrer e Bakker da destra a sinistra; Herrera e Gueye invece in mediana e poi un reparto offensivo comunque formidabile, grazie a Di Maria, Mbappè e Draxler sulla trequarti in appoggio alla prima punta Icardi. Il Monaco dovrebbe replicare con uno speculare 4-2-3-1: Lecomte tra i pali; i quattro difensori Sidibè, Maripan, Disasi e C.Henrique; la coppia in medeiana formata da Tchouameni e Fofana; infine l’attacco con Golovin, Fabregas e Volland sulla trequarti, alle spalle del centravanti Ben Yedder.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico sulla finale Psg Monaco: Snai propone il successo dei parigini a quota 1,80, mentre poi si sale a 3,70 in caso di pareggio (che naturalmente farebbe proseguire questa finale di Coppa di Francia in gara secca), infine in caso di vittoria del Monaco la quotazione è di 4,25 volte la posta in palio.



