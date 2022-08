Diretta PSG Monaco/ Streaming video tv: un classico francese (Ligue 1)

DIRETTA PSG MONACO: SPETTACOLO ASSICURATO!

In attesa della diretta tra PSG Monaco, di oggi 28 agosto alle ore 20.45, vediamo come arriveranno allo stadio le due squadre e cerchiamo di capire chi potrebbe portarla a casa. PSG Monaco infatti è un classico del calcio francese, e nonostante non abbia più il lustro di un tempo e la squadra monegasca nel tempo si sia un po’ ridimensionata poco importa, dopotutto la palla è una e entrambe le compagini scendono in campo per vincere la partita.

Il PSG ha già trovato la quadra e si appresta a voler camminare trionfale fino a giugno, con l’idea di alzare al cielo l’ennesima coppa della Ligue 1 e perché no, quella dalle grandi orecchie. La squadra parigina infatti è prima in classifica, l’unica ad avere ancora il punteggio pieno in questo avvio di campionato e la sensazione è che difficilmente vedremo una squadra battere il PSG, l’unico sbaglio che potrebbero fare i capitolini infatti sarebbe affrontare la partita sotto gamba.

PSG MONACO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA?

Tutte le partite di Ligue 1 francese, tra cui la diretta PSG Monaco saranno disponibili solamente per i clienti Sky, visto che la partita verrà trasmessa suoi loro canali Sky Calcio. In alternativa, per seguire la diretta in streaming video basterà fare un abbonamento a NowTv.

PSG MONACO: PROBABILI FORMAZIONI

Galtier non abbandonerà il suo classico 3-4-1-2 che fa rendere al meglio sia gli esterni Hakimi e Nuno Mendes, infatti l’esterno destro viene da un goal e un assist nella partita vinta contro il Lilla. Poi sulla trequarti ritroviamo Messi, che in questo ruolo non dovendo più correre sulla fascia può sfruttare tutta la sua tecnica per servire i suoi compagni d’attacco: Mpabbe e Neymar, tutti e tre reduci da un goal, a parte il francese che ne ha messi tre. Insomma la quadra sembra essere trovata e probabilmente a scanso di infortuni e turnover osserveremo questa formazione fino alla fine.

Il Monaco invece probabilmente utilizzerà il 4-4-2 visto che è l’unico modulo che può far rendere al meglio la squadra monegasca, anche se denota però una certa limitatezza tecnica, visto che nessuno dei giocatori presenti in rosa ha le caratteristiche per finalizzare un tiro ne un passaggio. Infatti nell’ultima partita persa contro il Lens l’unico a fare un goal fu il difensore centrale: Badiashile.

PSG MONACO: QUOTE E PRONOSTICI

Per questa diretta PSG Monaco, Eurobet ha dato le seguenti quote: 1,20 la vittoria dei padroni di casa, 3,4 il pareggio e 4,25 la vittoria del Monaco.











