DIRETTA PSG PSV (RISULTATO 1-1), NON BASTA L’ASSALTO FINALE

Ultima parte della diretta del match valido per la terza giornata di Champions League tra Psg e Psv Eindhoven. Assalto finale del club francese dopo la rete di Hakimi ma i francesi nonostante i cambi faticano a creare e paradossalmente negli ultimi minuti è il Psv a creare maggiori pericoli. Il Psg mette Asensio, Kolo Muani e Doue ma la gara non cambia.

Il Psg attacca e gli ospiti provano a beffare in contropiede con Bakayoko. Minuto 85 e grande chance per Kolo Muani che viene innescato dal centrocampo ma da buona posizione spara sul portiere. Due minuti dopo è Hakimi a sfiorare la doppietta ma il portiere salva ed anche nei minuti di recupero ci sono grande emozioni fino alla fine. L’arbitro prima concede un rigore al Psg e poi lo annulla al Var, successivamente assalto finale e al minuto 95 Marquinhos fa urlare al gol con il portiere che insieme al difensore salva sulla linea. Finisce in parità al Parco dei Principi (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA PSG PSV, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta PSG PSV sarà necessario attivare un abbonamento ai canali Sky o ai servizi streaming di Sky GO e NOW TV. Questa partita sarà anche coperta dalla nostra diretta testuale che vi racconterà i gol e le emozioni di questo match con aggiornamenti continui e costanti.

DIRETTA PSG PSV (RISULTATO 1-1), PAREGGIANO I FRANCESI

Comincia la diretta della ripresa del match valido per la terza giornata di Champions League tra Psg e Psv con i francesi che provano a ribaltare la gara ma non riescono almeno all’inizio a trovare gli spazi. Gli olandesi sembrano non soffrire la gara ma il Psg trova incredibilmente la rete con Hakimi, un tiro da oltre 30 metri centrale che passa sotto le gambe del portiere, pareggio del club francese.

Cambia quindi la dinamica del match con il Psg che ora parte all’attacco e tenta di trovare la vittoria. Luis Enrique mette Vitinha al posto di Fabian mentre negli ospiti esce l’autore del gol Lang. Clamorosa occasione intanto per il Psv che in contropiede si trova praticamente a porta vuota ma il neo entrato Driouhech si divora il gol del controsorpasso. Ultimo quarto d’ora di gioco (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA PSG PSV (RISULTATO 0-1), OSPITI IN VANTAGGIO

Termina la diretta del primo tempo valido per la terza giornata di Champions League tra il Psg e il Psv Eindhoven. Ottimo inizio dei francesi che dominano per la prima mezzora e sfiorano più volte il vantaggio tra Barcola e uno Ousmane Dembele piuttosto sprecone, che sbaglia occasioni clamorose davanti alla porta. Proprio quando il Psg sembrava in controllo è arrivata la sorpresa.

La difesa parigina ‘dorme’ e il Psv ne approfitta con l’incursione di Noa Lang che insacca e firma cosi la rete del vantaggio. Psv avanti e il Psg fatica ancora nella fase offensiva, ci prova con Zaire Emery ma il portiere è bravo. L’assalto finale nel primo tempo non funziona e alla fine è il primo tempo si conclude con il Psv clamorosamente in vantaggio (Agg. Mario Tramo).

DIRETTA PSG PSV (RISULTATO 0-1), BEFFA PER I FRANCESI

Prosegue la diretta del match valido per la terza giornata di Champions League tra Psg e Psv Eindhoven, con i francesi che continuano a gestire la palla e creare occasioni mentre gli olandesi continuano in difficoltà. Dembele spreca occasioni su occasioni e al momento è il pareggio è assolutamente ingiusto. Minuto 19, cross di Joao Mendes per Dembele che colpisce la traversa.

Prova a reagire il Psv ma la conclusione di Boscagli è debole e poco incisiva. Poco dopo chance ancora per Barcola e palla che termina fuori, ma è al minuto 32 che il Psg manca una clamorosa chance: palla di Hakimi per Barcola che serve Dembele, l’esterno davanti alla porta spara incredibilmente alto. Mezzora di dominio francese ma gara ancora in parità. Clamoroso al minuto 32: errore della difesa e gol di Noa Lang. (Agg. Mario Tramo).

DIRETTA PSG PSV (RISULTATO 0-0), BARCOLA PERICOLOSO

Benvenuti alla diretta del match valido per la terza giornata di Champions League tra Psg e Psv con la squadra di Luis Enrique che non può permettersi passi falsi, complice un sorteggio difficile e l’obiettivo Top 8 che è tutt’altro che semplice. Subito grande inizio da parte del club francese, bell’azione con Zaire-Emery che serve palla a Dembele che ci prova, respinge il portiere con grandi difficoltà.

Buona partenza dei francesi con gli olandesi in difficoltà e il Psg che ci prova con Dembele davvero scatenato, e pericoloso a più riprese. Minuto 10, prima azione offensiva del Psv con Noa Lang e l’attaccante – ex obiettivo Milan – sarebbe stato davanti alla porta. Tutto fermo però per fuorigioco. Un minuto dopo il Psg sfiora il vantaggio con Barcola che scatta in velocità e manda la palla a pochi centimetri dal palo (Agg. Mario Tramo).

DIRETTA PSG PSV (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci alle statistiche della diretta di Psg Psv, due squadre che hanno due filosofie simili ma contrapposte ed è proprio questo il bello dei dati perché mettono in mostra i pattern tattici dei due coach. Da una parte abbiamo il tiki taka di Luis Enrique che negli ultimi anni si è verticalizzato rispetto al passato. Attenzione a Kolo Muani che è il principale vettore offensivo con circa 0,7 xG nei novanta minuti con lui in campo. Dembele invece è il principale assistman della squadra con i suoi 3 passaggi decisivi nella competizione con la coppa dalle grandi orecchie.

Gli olandesi invece sono una squadra più verticale, invece dei 550 passaggi in media dei francesi loro ne fanno registrare un centinaio in meno e alzano invece i km percorsi con circa 6 per ogni giocatore di movimento. Passando invece ai blocchi difensivi abbiamo un’altezza di circa 28 metri per il Psg e 30 per il Psv. Vedremo sei gol arriveranno dalle palte visto che il Paris non ne fa molti, quasi 15 i traversoni per partita mentre il Psv ne fa 30. (agg. Gianmarco Mannara)

PSG PSV: I TESTA A TESTA

La diretta di Psg Psv è uno di quei match che purtroppo non hanno precedenti prima della partita che tra poco commenteremo insieme, questo perché i parigini non sono nel panorama europeo da tanti anni in confronto ad altre realtà. Quindi per l’occasione abbiamo preparato un excursus di tipo economico per questi testa a testa, per vedere insieme chi ha il favore della moneta- La squadra di Luis Enrique se vendesse tutti i suoi cartellini avrebbe a disposizione poco più di 800 milioni a bilancio, il giocatore più costoso è Dembele con i suoi 100 milioni e poi abbiamo a completare il podio Xavi Simons con 50 e poi Marquinhos con 45.

Il Psv invece potrebbe disporre di 60 milioni se vendesse tutto il suo reparto tecnico. Il giocatore più costoso è Saibari che vale circa 25 milioni sul mercato secondo il sito Transfermrkt. Questo per inciso visto che poi le società possono vendere al prezzo che vogliono. Sembra una vittoria facile per il Psg ma sarà davvero così? Vediamolo nel prossimo aggiornamento con le statistiche pre match della diretta di Psg Psv. (agg. Gianmarco Mannara)

PSG PSV, LUIS ENRIQUE CERCA RISCATTO

La Champions League passa anche per il Parc des Princes di Parigi per la diretta PSG PSV che metterà di fronte due squadre che non hanno iniziato al meglio la competizione. Il calcio d’inizio è fissato alle 21,00 di martedì 22 ottobre 2024 davanti al pubblico parigino che scalderà ulteriormente l’ambiente.

Inizio con qualche dubbio di troppo quello del PSG che ha vinto a fatica contro il Girona prima di crollare a Londra contro l’Arsenal. Inizio complicatissimo, invece, quello del PSV che ha perso largamente la prima contro la Juventus ed è reduce da un cocente pareggio in casa contro lo Sporting Lisbona.

PSG PSV, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni andando ad analizzare le scelte di Luis Enrique e Bosz. Il PSG andrà in campo con un 4-3-3 con Donnarumma tra i pali difeso da Marquinhos e Pacho con Hakimi e Mendes sugli esterni chiamati a spingere in avanti. Fabian, Zaire-Emery e Joao Neves formeranno il trio di centrocampo con Dembelé, Barcola e Kolo Muani in attacco.

Squadra molto offensiva anche il PSV di Bosz che andrà in campo con Benitez tra i pali e sostenuto dal duo formato da Boscagli e Flamingo con Mauro Junior e Dams come terzini. Schouten farà il mediano davanti alla difesa per lasciare spazio agli inserimenti di Til e Saibari. In avanti il riferimento è De Jong attorno al quale ruoteranno i velocissimi Tillman e Bakayoko.

PSG PSV, LE QUOTE SU CUI SCOMMETTERE

Partita che si presenta con grandi squilibri quella della diretta PSG PSV con i padroni di casa che partono nettamente favoriti. Secondo Sisal, l’1 per i francesi è quotato 1,40 mentre il 2 per gli olandesi sale fino a 6,50 con il pareggio X dato a 5,00.