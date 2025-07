Diretta Psg Real Madrid streaming video Canale 5: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della semifinale del Mondiale per Club 2025.

DIRETTA PSG REAL MADRID (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano solo pochi minuti alla diretta Psg Real Madrid, il tempo sufficiente per ricordare che queste due squadre in ben 12 occasioni nel corso della storia, con cinque vittorie dei blancos e quattro dei transalpini a fronte di tre pareggi, mentre nell’ambito delle sfide ad eliminazione diretta bisogna dire che ci sono due qualificazioni a testa (le altre sfide riguardano il girone di Champions League). L’ultimo incrocio risale agli ottavi del 2021-2022: al Parco dei Principi il Psg aveva vinto 1-0 con il gol del grande ex Kylian Mbappé al 94’, ma quel Real Madrid era in missione e al Santiago Bernabeu aveva ribaltato tutto.

Al vantaggio di Mbappé aveva replicato una strepitosa tripletta di Karim Benzema in 17 minuti; dunque il Psg non festeggia una qualificazione ai danni dei blancos dai quarti di Coppa delle Coppe addirittura nel 1994, sono passati 31 anni da quando George Weah aveva spianato la strada al Bernabeu e i parigini avevano completato l’opera al ritorno, evitando i supplementari grazie al gol di Ricardo Gomes che aveva pareggiato la rete di Emilio Butragueño. Nomi da leggenda, come leggendaria potrebbe essere la semifinale di questa sera: ci siamo davvero, la diretta Psg Real Madrid al Mondiale per Club 2025 sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA PSG REAL MADRID IN STREAMING VIDEO TV

Sarà ovviamente in chiaro la diretta Psg Real Madrid, la potrete seguire su Canale 5 con l’affiancamento della diretta streaming video, per gli abbonati, sulla piattaforma DAZN.

PSG REAL MADRID: CHE SHOW AL MONDIALE PER CLUB 2025!

La straordinaria diretta Psg Real Madrid si gioca tra poco, alle ore 21:00 di mercoledì 9 luglio presso il MetLife Stadium di East Rutherford: si tratta della seconda semifinale del Mondiale per Club 2025, e forse la FIFA sperava fin dall’inizio in un match così anche se magari avrebbe preferito vederlo in finale.

Entrambe le squadre però hanno vinto il loro girone, dunque erano destinate a incrociarsi questa sera; il Psg ha confermato il grande momento di forma culminato con la vittoria della Champions League, e nei quarti ha rifilato un 2-0 al Bayern maturato comunque nell’ultimo quarto d’ora del match.

Ha certamente faticato di più il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso, ma quando c’è stato bisogno di vincere i blancos lo hanno fatto: successo di misura ma meritato contro la Juventus, poi il finale pazzo contro il Borussia Dortmund per evitare i supplementari e andare a caccia di quello che sarebbe il secondo trofeo internazionale dopo la Coppa Intercontinentale vinta a dicembre.

Cosa succederà nella diretta Psg Real Madrid? Lo scopriremo tra poco, intanto bisogna anche dare spazio all’analisi delle probabili formazioni di questa scintillante semifinale al Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI PSG REAL MADRID

Certamente Luis Enrique dovrà rinunciare a Pacho e Lucas Hernandez, entrambi squalificati per la diretta Psg Real Madrid: il centrale di fianco a Marquinhos sarà Beraldo, conferme per Hakimi e Nuno Mendes sulle fasce così come per Gigio Donnarumma in porta, conferma per il super centrocampo nel quale Fabian Ruiz e Joao Neves accompagnano la regia di Vitinha, poi nel tridente l’unico punto di domanda perché Ousmane Dembélé potrebbe tornare titolare, a quel punto Doué scalerebbe a destra al posto di Barcola con Kvaratskhelia regolarmente sulla corsia mancina.

A Xabi Alonso mancherà invece Huijsen: Raul Asencio torna titolare con Rudiger, Courtois va in porta e nel 4-3-1-2 che pare il modulo di riferimento avremo Alexander-Arnold e Fran Garcia sulle fasce, mentre a centrocampo Tchouaméni si gioca il posto con Dani Ceballos avendo come mezzali Arda Guler, già protagonista con il nuovo allenatore, e l’insostituibile Federico Valverde. Dietro le punte va Bellingham, poi ecco il punto di domanda: Mbappé scalpita per giocare contro la sua ex squadra ma in questo momento togliere un ispiratissimo Gonzalo Garcia è complesso, rischia allora Vinicius Junior che potrebbe iniziare dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO PSG REAL MADRID

Per un pronostico sulla diretta Psg Real Madrid possiamo consultare le quote offerte da Sisal, secondo cui l’equilibrio è concreto ma con i transalpini leggermente favoriti, perché il segno 1 sulla loro vittoria vale 2,35 volte la posta in palio mentre il segno 2 che regola il successo dei blancos vi farebbe guadagnare 2,90 volte quanto messo sul piatto, infine l’ipotesi del pareggio – per la quale puntare sul segno X – vi garantirebbe una vincita corrispondente a 3,60 volte l’importo che avrete pensato di investire.