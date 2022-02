DIRETTA/ PSG Real Madrid video streaming tv: blancos in vantaggio nei precedenti

DIRETTA PSG REAL MADRID: I TESTA A TESTA

Prima di dedicarci alla diretta di PSG Real Madrid di Champions League, andiamo ad analizzare i precedenti tra le due compagini. I francesi e gli spagnoli si sono trovati di fronte in ben dieci occasioni, con un bilancio di due vittorie per i parigini, due pareggi e sei affermazioni in favore dei madrileni. Concentriamoci però sugli ultimi testa a testa. Le due squadre si sono già incontrate in questa fase della competizione nella stagione 2017/2018, in cui il Real Madrid superò il turno con un risultato complessivo di 5-2 (3-1 al Bernabeu e 1-2 al Parco dei Principi).

Questo non è però lo scontro più recente tra le due compagini, le quali si sono trovate di fronte nella fase a gironi della Champions League 2019/2020. Nella gara di andata, il PSG ha conquistato i tre punti con un netto 3-0, mentre quella di ritorno si è conclusa in parità, con il risultato di 2-2.(Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA PSG REAL MADRID STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di PSG Real Madrid sarà su Canale 5, e dunque in chiaro per tutti anche in mobilità su Mediaset Play; in alternativa naturalmente c’è come sempre Sky Sport riservato agli abbonati, che potranno seguire questo match anche tramite il servizio di diretta streaming video. Basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivare l’applicazione Sky Go, inserendo i dati del proprio abbonamento. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PSG REAL MADRID: SFIDA CHAMPIONS AL PARCO DEI PRINCIPI!

PSG Real Madrid, in diretta martedì 15 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso il Parco dei Principi di Parigi sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Sfida delle stelle in questo primo turno ad eliminazione diretta della massima competizione europea, i transalpini con Messi in testa danno l’assalto alla Champions forti di un primato nella Ligue 1 francese ormai inattaccabile, con la finale del 2020 massimo risultato del PSG nella competizione.

La Champions League è da sempre la casa del Real Madrid che sta cercando di tornare anche sul trono della Liga, lo 0-0 in casa del Villarreal ha mantenuto i Blancos a +4 dal Siviglia secondo ma in Coppa la squadra di Ancelotti cercherà di far valere la forza di un attacco che in Spagna sta dando spettacolo. Il 18 settembre 2019 le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta. a Parigi in Champions League, vinsero 3-0 i francesi con i gol messi a segno da Di Maria (doppietta) e Meunier.

PROBABILI FORMAZIONI PSG REAL MADRID

Le probabili formazioni della diretta PSG Real Madrid, match che andrà in scena al Parco dei Principi di Parigi. Per il PSG, Mauricio Pochettino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Draxler, Paredes, Verratti; Di Maria, Messi, Mbappé. Risponderà il Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Bale, Vinicius.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta PSG Real Madrid al Parco dei Principi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Paris Saint Germain con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Real Madrid, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.



