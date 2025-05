DIRETTA PSG REIMS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Via alla finale della Coppa di Francia 2024-2025, la diretta Psg Reims assegnerà questo titolo che in Francia è davvero “globale”, giocato da squadre di molte categorie e anche dalle formazioni dei territori di oltremare. Il Paris Saint Germain si è imposto per ben quindici volte: la prima risale al 1982 e quindi è abbastanza recente, inoltre ben sette successi sono arrivati dal 2015 in poi. Il Psg quindi domina, nelle ultime dieci edizioni ne ha lasciate agli avversari solamente tre.

Pallone d’Oro 2025 deciso anche dalla finale PSG-Inter/ Donnarumma e Lautaro scalano la classifica

Con il Reims invece si deve tornare decisamente più indietro: le due vittorie in Coppa di Francia risalgono al 1950 e al 1958, mentre poi c’è stata solamente una finale persa nel 1977. Il Reims raggiunse per due volte la finale di Coppa dei Campioni nel 1956 e nel 1959, fu la prima squadra francese di livello in ambito internazionale, ruolo che adesso invece tocca sicuramente agli avversari odierni. Adesso però parlerà solamente il campo con la diretta Psg Reims! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Moviola di PSG Arsenal/ Gunners furiosi per il rigore mancato, Hakimi graziato dal rosso (8 maggio 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA PSG REIMS, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta PSG Reims? Allora potrete farlo comodamente anche in Italia, salvo però aver l’abbonamento per DAZN. Lo stesso discorso vale per la diretta streaming, visibile ovunque su tutti i dispositivi.

INCONTRO STORICO

Una sfida sulla carta ad armi impari, ma per un motivo o per l’altro le due squadre sono ugualmente interessate ad avere la meglio sugli avversari. C’è tanta attesa per la diretta PSG Reims, in programma sabato 24 maggio alle ore 21:00.

La finale di Coppa di Francia vede i parigini determinati ad aggiungere il 16esimo trofeo di questo genere alla propria bacheca, mettendo un altro tassello dopo il campionato per uno storico ipotetico Triplete, a cui mancherebbe in caso di vittoria stasera solo (si fa per dire) la Champions League contro l’Inter.

DIRETTA/ PSG Arsenal (risultato finale 2-0): Hakimi porta i francesi avanti! (7 maggio 2025)

Il Reims ha una grandissima storia seppur ancorata fortemente al passato. Vanta infatti due finali di Coppa dei Campioni, tra cui la prima in assoluto nel 1956 e un’altra nel 1959, entrambe le volte battuta dal Real Madrid rispettivamente per 4-3 e 2-0. Vanta sei campionati e due Coppa di Francia.

LE PROBABILI FORMAZIONI PSG REIMS

Il PSG scenderà in campo con il modulo 4-3-3. Tra i pali Donnarumma, protetto dal quartetto Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes: Nella zona nevralgica del campo ci saranno Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz con Doué, Dembélé e Kvaratskhelia davanti.

Il Reims opterà verosimilmente per l’assetto tattico 5-4-1. In porta Diouf, difesa a cinque composta da Buta, Sekine, Okumu, Kipré e Akieme. Ito insieme a Atangana, Gbane e Nakamura comporanno il centrocampo mentre Siebatcheu sarà l’unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PSG REIMS

Come da previsione, favoritissimo il PSG a 1.13. Il pareggio è offerto a 7 volte la posta in palio mentre il 2 fisso addirittura a 16. Gol e No Gol rispettivamente a 2.20 e 1.62.