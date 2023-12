DIRETTA PSG ROMA DONNE/ Video streaming tv: le francesi per ora deludono (Champions League, 14 dicembre 2023)

DIRETTA PSG ROMA DONNE: LE AVVERSARIE

Come abbiamo già visto, la diretta di Psg Roma donne vede arrivare le transalpine a zero punti nella classifica del gruppo C: uno scenario del tutto impronosticabile, perché questa squadra tra il 2020 e il 2022 ha giocato tre semifinali consecutive in Champions League ma negli anni precedenti ha raggiunto per due volte la finale, venendo battuta da Francoforte e Lione che in entrambi i casi hanno festeggiato il loro quarto titolo, aggiungendo per di più che l’OIympique ha vinto anche le tre edizioni successive, con ottava Champions League femminile incamerata nel 2022. Eppure il Psg donne quest’anno non gira: incredibile anche leggendo alcuni nomi presenti nella rosa.

Video/ Borussia Dortmund PSG (1-1) gol e highlights: Mbappe manca il successo! (Champions, 13 dicembre 2023)

Per esempio, Marie-Antoinette Kakoto a 24 anni ha segnato 158 gol in 171 partite con questa squadra, ma anche 26 in 32 gare con la Francia (ai Mondiali ha segnato contro di noi, poi si è infortunata mettendo fine al suo torneo); Grace Geyoro è certamente una delle centrocampiste più forti al mondo mettendo quantità e qualità, le due olandesi Jackie Groenen e Lieke Martens sono tra le più determinanti di una delle nazionali più competitive mentre Sakina Karchaoui è un terzino di grande spinta. Eppure, il Psg donne rischia l’eliminazione al primo turno della Champions League; del resto il Wolfsburg finalista l’anno scorso e per cinque volte in nove anni (campione nel 2013) non ha superato i preliminari, dunque non sarebbe la prima sorpresa in stagione… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Borussia Dortmund PSG (risultato finale 1-1): gol annullato a Mbappe! (Champions 13 dicembre 2023)

PSG ROMA DONNE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv di Psg Roma donne, perché le partite della Champions League femminile non sono trasmesse sui canali della nostra televisione; sappiamo tuttavia che le gare della squadra giallorossa sono garantite dalla piattaforma DAZN, e allora tutti gli abbonati a questo servizio potranno godere delle immagini che saranno in diretta streaming video, dovendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PSG ROMA DONNE: PER BLINDARE LA QUALIFICAZIONE!

Psg Roma donne, in diretta dal Parco dei Principi alle ore 21:00 di giovedì 14 dicembre, si gioca per la terza giornata nel gruppo C della Champions League 2023-2024 di calcio femminile. È una partita molto importante per le giallorosse, perché già questa sera potrebbe arrivare una sostanziosa parte di qualificazione ai quarti: fino a questo momento il cammino della Roma è stato ottimo, all’esordio è arrivato un pareggio di grande sostanza sul campo del Bayern e poi la Roma donne ha fatto anche meglio, perché ha schiantato 3-0 l’Ajax regalandosi il primo posto nel girone, al momento per differenza reti.

Video/ PSG Newcastle (1-1) gol e highlights: rigore di Mbappe nel recupero! (Champions, 28 novembre 2023)

Il Psg invece sta stupendo in negativo: le transalpine dovrebbero essere una delle corazzate di questa Champions League ma finora hanno sempre perso, e dunque in caso di mancata vittoria questa sera sarebbero quasi costrette a salutare una competizione che l’anno scorso le ha viste dare battaglia al Wolfsburg (poi finalista del torneo) nei quarti. Vedremo cosa succederà nella splendente cornice del Parco dei Principi, aspettando che la diretta di Psg Roma donne prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PSG ROMA DONNE

Per Psg Roma donne Jocelyn Precheur, allenatore delle transalpine, opta per il 4-3-3: tra le titolari spiccano soprattutto le protagoniste dell’ultimo Mondiale femminile, a centrocampo uno straordinario tandem composto da Geyoro e Groenen e completato da Albert, mentre in difesa attenzione alla spinta di Karchaoui a sinistra. In porta va Kiedrzynek, coppia centrale con Elisa De Almeida e Hunt mentre il terzino destro sarà Le Guilly; nel tridente offensivo invece attenzione all’altra olandese Martens (a sinistra) che ha già vinto la Champions League con il Barcellona, poi la straordinaria Katoto da prima punta con Chawinga a destra.

La Roma di Alessandro Spugna risponde con un modulo speculare, e scelte che dovrebbero essere fissate: Ceasar in porta, Minami e Linari formano la coppia centrale di difesa con Di Guglielmo e Bartoli che spingono sulle corsie laterali. A centrocampo, di fatto la regista è Giugliano che però può partire anche dal centrosinistra, lasciando lo slot centrale a Kumagai; dall’altra parte c’è Feiersinger, mentre l’attacco è guidato da Giacinti che avrà in Viens e Haavi le giocatrici ai suoi lati. Come alternative, soprattutto Serturini, Greggi e Glionna che potremmo quasi considerare delle titolari aggiunte nella Roma donne.











© RIPRODUZIONE RISERVATA