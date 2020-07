Diretta Psg Saint Etienne/ Streaming video tv: la finale di Coppa di Francia

Psg Saint Etienne, in diretta dallo Stade de France di Saint Denis stasera, venerdì 24 luglio 2020 alle ore 21.10, sarà la finale della Coppa di Francia 2019-2020, che assegnerà dunque il trofeo al colosso Paris Saint Germain oppure al Saint Etienne, comunque una grande storica del calcio francese, che però dovrà cercare – approfittando di una partita secca – di annullare una differenza che in questo momento è enorme. La diretta di Psg Saint Etienne appare comunque intrigante per più di un motivo: innanzitutto ovviamente perché è una finale; poi perché il calcio in Francia era rimasto fermo a marzo, quando è stata interrotta la Ligue 1 che poi non è più ripresa, a differenza degli altri campionati di prima fascia; inoltre perché il Psg sarà avversario dell’Atalanta nei quarti di finale di Champions League, quando la Dea di Gian Piero Gasperini sarà Davide all’attacco di Golia, visto che dal punto di vista economico il paragone è semplicemente improponibile. Ecco dunque che ci sarà un motivo di curiosità in più per vedere in campo il Paris Saint Germain dopo oltre quattro mesi di stop…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PSG SAINT ETIENNE

Dobbiamo purtroppo evidenziare che la diretta tv di Psg Saint Etienne non sarà disponibile in Italia, dal momento che la finale della Coppa di Francia non sarà trasmessa nel nostro Paese, nemmeno in diretta streaming video. Di conseguenza, il principale punto di riferimento saranno i profili social ufficiali di Psg e Saint Etienne, che forniranno in tempo reale tutte le informazioni utili sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI PSG SAINT ETIENNE

Le probabili formazioni di Psg Saint Etienne risentono inevitabilmente della particolarità della situazione: si gioca una partita secca con in palio un trofeo di grandissimo valore come la Coppa di Francia dopo uno stop di oltre quattro mesi. Comunque sulla carta ci aspettiamo ovviamente le migliori formazioni possibili per entrambe le squadre, il che significa una netta differenza tecnica in favore del Paris Saint Germain di Thomas Tuchel. Possiamo dunque disegnare per i parigini un 4-3-3 con Navas in porta; difesa a quattro formata da Meunier, Thiago Silva, Kimpembe e Bernat; a centrocampo disegniamo il terzetto con Marquinhos, Verratti in cabina di regia e Gueye; infine un tridente d’attacco atomico con Neymar, Mbappé e Icardi. Il Saint Etienne proverà a replicare con un 3-5-2 nel quale i titolari dovrebbero essere Ruffier tra i pali; in difesa Saliba, Perrin e Kolodziejczak; nel folto centrocampo a cinque invece i titolari potrebbero essere Debuchy, Youssouf, M’Vila, Cabaye e Bouanga; infine la coppia d’attacco formata da Khazri e Diony.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante le incognite di uno stop lunghissimo, il pronostico su Psg Saint Etienne sembra a senso unico secondo le quote proposte dall’agenzia Snai. Infatti il segno 1 per la vittoria del Psg è quotato a 1,16, mentre poi si sale già a quota 7,50 per il segno X e addirittura fino a 15,00 volte la posta in palio in caso di segno 2, per chi avrà creduto nelle possibilità di vittoria del Saint Etienne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA