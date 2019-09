Diretta Psg Strasburgo/ Streaming video DAZN: esordio per Icardi? (Ligue 1)

Psg Strasburgo, in diretta dal Parco dei Principi, si gioca per la quinta giornata della Ligue 1 2019-2020: le due squadre scendono in campo alle ore 17:30 di sabato 14 settembre e questa potrebbe essere l’occasione per l’esordio di Mauro Icardi, che finalmente ha chiuso la sua telenovela estiva finendo in prestito nella capitale francese. I campioni in carica sono in testa alla classifica, ma hanno già perso una partita sul campo del competitivo Rennes e danno la sensazione di dover lottare maggiormente (rispetto alle ultime stagioni) per confermare il titolo; quest’anno in più si cercherà di dare maggiore risalto alla Champions League, che sta diventando una maledizione visto che i parigini non sono mai riusciti a prendersi nemmeno una semifinale. Lo Strasburgo rappresenta un avversario del tutto abbordabile: arriva dal 2-2 casalingo contro il Monaco che ha rappresentato il terzo pareggio, essendoci uno 0-2 interno contro il Rennes questa squadra non ha ancora vinto in campionato. Vediamo adesso in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Parco dei Principi, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Psg Strasburgo.

La diretta tv di Psg Strasburgo non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione: l’appuntamento con la Ligue 1 è un’esclusiva riservata agli abbonati alla piattaforma DAZN, che dunque potranno seguire questa partita della quinta giornata in diretta streaming video tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare direttamente l’applicazione sul loro televisore, a patto che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

Come detto nel presentare la diretta di Psg Strasburgo, Icardi potrebbe giocare: Thomas Tuchel deve ancora fare a meno di Mbappé e Cavani sarà al massimo in panchina, dunque l’argentino se la gioca con Choupo-Moting per il ruolo di prima punta. Nel tridente si potrebbe rivedere anche l’ormai recuperato Neymar, pronto a sfilare la maglia a uno tra Sarabia e Di Maria; a centrocampo le scelte del tecnico dovrebbero riguardare la titolarità di Leandro Paredes, in cabina di regia, e Verratti che opereranno insieme a Gueye. In difesa invece spazio ai due centrali Thiago Silva e Marquinhos (che potrebbe anche essere avanzato, nel caso pronto Kimpembe) con Meunier (o Dagba) e Bernat a giostrare sulle corsie, in porta l’altro nuovo arrivato Keylor Navas. Lo Strasburgo di Thierry Laurey si dispone con un 5-3-2 nel quale Stefan Mitrovic comanda la difesa a protezione del portiere Sels; Dijku e Simakan gli altri due centrali, Lala e Carole dovrebbero invece percorrere tutta la fascia dando supporto alle mezzali Thomasson e Ibrahima Sissoko, che faranno da scudo alla regia di Liénard. La coppia offensiva dovrebbe invece essere formata da Ajorque e Mothiba.

Psg Strasburgo è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui i campioni di Francia sono nettamente favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,20 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 13,00 che accompagna l’eventualità del segno 2, che regola il successo esterno. Il pareggio, che è regolato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 6,75 volte quello che avrete deciso di investire con questo bookmaker.



