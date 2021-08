Diretta Psg Strasburgo/ Streaming video tv: la prima di Messi e Donnarumma?

DIRETTA PSG STRASBURGO: ASPETTANDO MESSI…

Psg Strasburgo, in diretta alle ore 21.00 di questa sera, sabato 14 agosto 2021, si gioca presso lo stadio Parco dei Principi di Parigi e sarà una partita valida per la seconda giornata del campionato di Ligue 1 francese 2021-2022. Sulla carta, la diretta di Psg Strasburgo vede i padroni di casa nettamente favoriti, come praticamente sempre per il Paris Saint Germain in Francia, a maggior ragione dopo la faraonica e discussa campagna acquisti di questa estate 2021. Stasera ad esempio dovremmo assistere al debutto di Gigio Donnarumma, che dopo gli Europei ha avuto vacanze e non aveva giocato settimana scorsa nella vittoria contro il Troyes che aveva invece già visto in campo Hakimi e Wijnaldum. In settimana però naturalmente è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Leo Messi, che oggi potrebbe giocare almeno uno spezzone di partita: in ogni caso, l’attacco del Psg fa paura già solo ad elencare i nomi – si pensi che oggi tornerà in campo anche Neymar. Una parata di stelle, chissà se Psg Strasburgo potrà riservarci sorprese…

DIRETTA PSG STRASBURGO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Psg Strasburgo verrà trasmessa in esclusiva su Sky: gli abbonati all’emittente satellitare potranno godersi il match sul canale Sky Sport Football (numero 203). Di conseguenza, per loro sarà garantita anche la diretta streaming video tramite Sky Go, applicazione gratuita per gli abbonati Sky utilizzabile tramite pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PSG STRASBURGO

Nelle probabili formazioni di Psg Strasburgo dobbiamo notare che i parigini sono senza Sergio Ramos, ma dovremmo vedere in azione dal primo minuto i nazionali. Il Psg dunque scenderà in campo con il 4-3-3 con Donnarumma in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Hakimi e Bernat esterni e Marquinhos e Kimpembe centrali. Verratti, Paredes e Wijnaldum saranno i tre centrocampisti titolari, mentre nel tridente d’attacco avremo dal primo minuto Mbappé, Icardi e Neymar, con Messi che potrebbe partire dalla panchina. Modulo 4-2-3-1 invece per lo Strasburgo con Sels in porta; Perrin, Dijku, Sissoko e Fila nella difesa a quattro; Lienard e Bellegarde dovrebbero formare la coppia in mediana, mentre Ajorque, Thomasson e Waris agiranno sulla trequarti in appoggio all’ex Gameiro, che sarà il centravanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostici di Psg Strasburgo, sulla carta a senso unico secondo le quote dell’agenzia Snai. La vittoria del Paris Saint Germain (segno 1) è infatti quotata a 1,18, mentre poi si sale già a 7,25 sul segno X in caso di pareggio e fino a 12 volte la posta in palio sul segno 2 min caso di colpaccio esterno dello Strasburgo.



