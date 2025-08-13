Diretta Psg Tottenham streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della Supercoppa Europea 2025.

DIRETTA PSG TOTTENHAM (RISULTATO 0-0): CHEVALIER SALVA SU RICHARLISON!

Il Tottenham parte con grande intensità: Pedro Porro prova subito la conclusione dalla distanza, ma il tiro sorvola la traversa. All’8’ il Psg risponde con una delle sue classiche combinazioni strette: Kvara riceve in area e calcia, ma la palla termina larga. I parigini si schierano con il 4-3-3, dove Doué agisce in posizione più arretrata alle spalle del tridente offensivo Kvara-Dembélé-Barcola. Il Tottenham opta invece per una difesa a tre — che diventa a cinque in fase difensiva — con Danso, Romero e Van de Ven centrali, Porro e Spece sugli esterni, mentre in attacco Kudus affianca Richarlison. Il punteggio resta fermo sullo 0-0 e, in caso di parità, si passerà direttamente ai rigori senza tempi supplementari. Al 23’ arriva la prima vera occasione per gli inglesi: Richarlison, servito in profondità da Kudus, calcia potente dal limite verso l’incrocio dei pali, ma Chevalier si esibisce in un grande intervento e devia la sfera oltre la traversa. Poco dopo, arriva la pausa per il cooling break. (agg. di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE PSG TOTTENHAM

I canali per la diretta tv di Psg Tottenham sono Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, dunque riservati agli abbonati così come la diretta streaming video, che sarà su Sky Go e Now Tv.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La storia della diretta Psg Tottenham, che assegna la Supercoppa Europea 2025, è inesistente: si tratta infatti del primo incrocio ufficiale tra le due squadre. Il Psg ha la possibilità di essere il primo club francese a vincere il trofeo: avrebbe potuto farlo il Marsiglia nel 1993, ma era stato escluso a causa dello scandalo che aveva colpito il presidente Bernard Tapie e così la Supercoppa Europea era stata disputata dal Milan, caduto nel doppio derby contro il Parma (a proposito, in gara secca si gioca dal 1998, con vittoria del Chelsea nei confronti del Real Madrid).

Per il Psg si tratta della seconda volta: nel 1996, anche se a dire il vero le due finali furono disputate tra il gennaio e il febbraio successivo, i parigini che avevano vinto la Coppa delle Coppe subirono una lezione durissima dalla Juventus di Marcello Lippi, che si impose 6-1 al Parco dei Principi per poi ripetersi a Palermo per 3-1. Adesso spazio alle formazioni ufficiali perché finalmente ci siamo: la diretta Psg Tottenham sta per prendere il via! +++ FORMAZIONI UFFICIALI +++ (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PSG TOTTENHAM: PRIMO TROFEO IN PALIO!

La diretta Psg Tottenham assegna il primo trofeo stagionale, che è naturalmente la Supercoppa Europea 2025: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine, siamo in Italia e la partita prende il via alle ore 21:00 di mercoledì 13 agosto 2025, con grande curiosità su come andranno le cose sul terreno di gioco.

Anche se siamo solo nella prima metà di agosto le due squadre sono in palla: il Psg lo abbiamo visto dominante anche al Mondiale per Club, almeno fino alla finale persa nettamente contro il Chelsea, mentre il Tottenham arriva da una stagione disastrosa in cui però ha messo in bacheca l’Europa League.

Un trofeo del tutto inaspettato e l’ideale saluto di Ange Postecoglu, che ha lasciato la panchina degli Spurs; tante novità dunque in casa Tottenham, mentre possiamo dire che il Psg abbia seguito la scia della continuità dopo la storica Champions League messa in bacheca il 31 maggio, nel 5-0 contro l’Inter.

Adesso però dobbiamo parlare della diretta Psg Tottenham e dunque andiamo a scoprire come le due squadre possano essere schierate sul terreno di gioco del Bluenergy Stadium, dobbiamo infatti presentare le probabili formazioni di questa sfida che mette in palio la Supercoppa Europea 2025.

PROBABILI FORMAZIONI PSG TOTTENHAM

Abbiamo dunque poche sorprese per i francesi nella diretta Psg Tottenham: una però dovrebbe esserci con Chevalier che sarà il titolare in stagione e forse anche stasera, davanti a lui ecco Pacho e Marquinhos ad agire in compagnia di Hakimi e Nuno Mendes che come sempre saranno i due terzini. A centrocampo comanda Vitinha, ci sarà Fabian Ruiz ma non Joao Neves che è squalificato, dunque scelta tra Mayulu e Zaire-Emery; davanti il tridente dei sogni, quello con Desiré Doué che fa l’esterno destro e Kvaratskhelia largo a sinistra, lasciando quindi a Ousmane Dembélé il ruolo di prima punta tattica.

Thomas Frank ha già perso Maddison oltre a Dragusin, e sappiamo che Son Heung-Min è partito: il nuovo allenatore del Tottenham al momento si affida al 4-3-3 con Cristian Romero e Van de Ven a proteggere Vicario, mentre i laterali bassi potrebbero essere Pedro Porro e Udogie, per cui Udine rappresenta un ritorno a casa. A centrocampo il nuovo arrivato Palhinha potrebbe già avere le chiavi della squadra; Bentancur e Bissouma si giocano con Bergvall il posto sulle mezzali, da definire poi l’eventuale tridente con Brennan Johnson e Kudus sulle corsie, e Solanke ad agire in qualità di centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO PSG TOTTENHAM

Per la diretta Psg Tottenham abbiamo a disposizione anche le quote fornite dalla Snai, e un pronostico totalmente a favore dei transalpini: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,45 volte quanto avrete messo sul piatto, contro addirittura il 6,60 che accompagna il segno 2 a regolare il successo del Tottenham. L’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 4,60 volte quello che avrete pensato di investire.