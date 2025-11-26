Diretta Psg Tottenham streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League.

DIRETTA PSG TOTTENHAM (RISULTATO 0-0): AVVIO DI MATCH!

In Francia la partita fra Paris-Saint Germain e Tottenham Hotspur è iniziata da circa dieci minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. In apertura d’incontro i padroni di casa cominciano in maniera arrembante e si vedono murare un paio di tiri da parte della retroguardia avversaria prima di calciare largo di pochissimo da lontano con Fabian Ruiz all’8′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ PSG Bayern (risultato finale 1-2): Neves in rete, Neuer salva tutto (oggi 4 novembre 2025)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA PSG TOTTENHAM IN STREAMING VIDEO TV

Potrete seguire la diretta Psg Tottenham su Sky Sport 254 e dunque in abbonamento alla tv satellitare, con diretta streaming video proposta da Now ai suoi clienti.

SI COMINCIA!

Finalmente è arrivato il momento della diretta Psg Tottenham: la partita del Parco dei Principi ha un solo precedente, ed è parecchio recente perché risale a 105 giorni fa, precisamente il 13 agosto quando le due squadre si erano affrontate nella Supercoppa Europea di Udine, come vincitrici (rispettivamente) di Champions League ed Europa League. Ne era venuta fuori una partita incredibile: Thomas Frank, all’esordio sulla panchina del Tottenham, aveva sfiorato il colpo grosso andando sul 2-0 grazie a Mick Van de Ven e Cristian Romero, ma poi Lee Kang-In aveva riaperto i conti al minuto 85.

DIRETTA/ Tottenham Copenhagen (risultato finale 4-0): Palhinha chiude i giochi (oggi 4 novembre 2025)

Al 94’, beffa delle beffe, il pareggio di Gonçalo Ramos: rigori, dove l’errore di Vitinha era stato cancellato da Van de Ven e Mathys Tel che, sbagliando, avevano consegnato al Psg un altro trofeo, questo realmente insperato, ripartendo subito dopo la sconfitta nella finale del Mondiale per Club per mano di un’altra londinese, ovviamente il Chelsea di Enzo Maresca. Questo conta relativamente, adesso noi ci dobbiamo concentrare su quello che succederà in campo nel big match perché la diretta Psg Tottenham sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DUE MOMENTI MOLTO DIVERSI!

La diretta Psg Tottenham propone un big match al Parco dei Principi: appuntamento alle ore 21:00 di mercoledì 26 novembre per una partita che vale per la quinta giornata di Champions League 2025-2026, e troviamo due squadre che possono puntare a qualificarsi direttamente agli ottavi di finale del torneo.

Diretta/ Monaco Tottenham (risultato finale 0-0): Minamino spreca! (oggi 22 ottobre 2025)

Il Psg campione in carica è partito meglio rispetto all’anno scorso: dopo tre vittorie in altrettante partite, tra cui quella in rimonta al Montjuic contro il Barcellona, ha perso in casa contro il Bayern ma rimane comunque in una posizione di forza per quanto riguarda la classifica, pur dovendo stare attento alla concorrenza.

Per esempio quella del Tottenham, che in questa Champions League è ancora imbattuto: due vittorie e altrettanti pareggi, l’ultimo risultato è il 4-0 interno al Copenaghen ma in Premier League gli Spurs hanno perso male il derby di North London contro l’Arsenal, quindi non sono in grande fiducia.

Vedremo, certamente nella diretta Psg Tottenham abbiamo la squadra francese che è favorita e potrebbe blindare il pass per gli ottavi ma attenzione alla reazione inglese, squadra di qualità che tra l’altro ha già mostrato di avere carattere, e in Supercoppa era andato ad un passo dal battere i campioni d’Europa…

PROBABILI FORMAZIONI PSG TOTTENHAM

Luis Enrique è sempre senza Hakimi, Doué e Ousmane Dembélé per la diretta Psg Tottenham, ma ha tanto materiale a disposizione e sabato ha fatto ampio turnover, vincendo comunque 3-0. Per questa sera davanti a Chevalier dovrebbe riproporre Pacho e Marquinhos con Zaire-Emery sempre terzino destro e Nuno Mendes sull’altro versante, poi a centrocampo torna Fabian Ruiz per affiancare Vitinha e Joao Neves mentre nel tridente avanzato saranno titolari Barcola a destra e Kvaratskhelia a sinistra, con Gonçalo Ramos nuovamente destinato a giocare come centravanti.

Thomas Frank ha fatto scelte precise per la lista Uefa, e in Champions League alcuni elementi non sono convocabili; questo anche per qualche problema fisico, ad ogni modo Vicario sarà protetto da Van de Ven, Cristian Romero e Danso che giocano in linea con Pedro Porro e Udogie favoriti su Spence per le fasce laterali, in mezzo al campo Bergvall si gioca la maglia con Palhinha per affiancare Bentancur mentre sulla trequarti abbiamo sia Xavi Simons che Brennan Johnson candidati, con Richarlison che potrebbe fare nuovamente la prima punta ma Kolo Muani che scalpita per una maglia, diciamo che anche l’allenatore danese non ha poche alternative.

QUOTE E PRONOSTICO PSG TOTTENHAM

Nettissimo il vantaggio che i campioni in carica hanno nella diretta Psg Tottenham per quanto riguarda il pronostico dei bookmaker: per la Snai vale appena 1,40 volte la giocata il segno 1 che regola la vittoria dei transalpini, mentre siamo addirittura a 7,25 volte la somma investita sul segno 2 che va ad identificare il successo degli Spurs, non bassa nemmeno la quota prevista per il pareggio perché il segno X vi permetterebbe di guadagnare 5,00 volte quello che metterete sul piatto.