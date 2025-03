Diretta Psv Arsenal (risultato 0-2): micidiale uno-due dei Gunners!

L’Arsenal sfiora il vantaggio al 9’ con Odegaard, ma Saibari devia il tiro all’ultimo. Al 12’, Rice segna con un diagonale, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il PSV risponde al 16’ con Saibari che colpisce la traversa dopo un errore di Raya. Al 18’, i Gunners passano in vantaggio con Timber, bravo a colpire di testa su cross di Rice. Tre minuti dopo arriva il raddoppio: Lewis-Skelly serve Nwaneri, che con un potente sinistro sotto l’incrocio mette il PSV in difficoltà. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Real Madrid Atletico Madrid (risultato 1-0) video streaming tv: subito Rodrygo! (4 marzo 2025)

Diretta PSV Arsenal streaming video, come vedere la partita

La diretta PSV Arsenal potrà essere seguita da tutti su Sky Sport o collegandosi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Si comincia!

Siamo davvero pronti a vivere la diretta Psv Arsenal, ed è una partita davvero ricca di storia visto che i precedenti sono già 10, a partire da un incrocio nel girone del 2002-2003. Squadre abituate a queste atmosfere, che nelle loro sfide internazionali hanno spesso dato vita a belle partite: quattro sono state vinte dall’Arsenal e due dal Psv Eindhoven, l’ultimo meeting risale tra l’altro allo scorso anno e a Eindhoven finì 1-1 con i gol di Eddie Nketiah e Yorbe Vertessen. I Gunners al Phillips Stadion hanno vinto la prima sfida di sempre: settembre 2002, netto 4-0 sancito dalle reti di Gilberto Silva, Freddie Ljungberg e Thierry Henry che fece doppietta nel finale. Per quanto riguarda invece i successi del Psv, l’ultimo è comunque molto recente: questa è la terza stagione consecutiva in cui le due squadre si affrontano, ma nel 2022-2023 eravamo in Europa League e, sempre nella fase a gironi, fu 2-0 con i gol di Joey Veerman e Luuk De Jong.

Diretta/ Dortmund Lille (risultato 0-0) video streaming tv: Guirassy prova! (4 marzo 2025)

Invece nel 2008 ci fu una sfida negli ottavi di Champions League: si qualificò il Psv, che vinse a Eindhoven grazie a Edison Méndez e poi pareggiò all’Emirates a 7 minuti dal 90’, marcatore Alex che curiosamente aveva fatto autogol al 58’. Adesso però viviamo il presente, perché ci siamo per l’andata degli ottavi: la diretta Psv Arsenal comincia! PSV (4-3-3): W. Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Saibari, Schouten, Til; Perisic, L. De Jong, Lang. Alleatore: Peter Bosz ARSENAL (4-3-3): Raya; J. Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Thomas, D. Rice; Nwaneri, Merino, Trossard. Allenatore: Mikel Arteta (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Tortona Promitheas (risultato 51-37) video streaming tv: Vital show! (4 marzo 2025)

PSV Arsenal, Gunners decimati dagli infortuni

La diretta PSV Arsenal andrà in scena al Philips Stadion e sarà valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, a scendere in campo sono due squadre che stanno lottando per la prime posizione nei rispettivi campionati ma che hanno ancora parecchi punti da recuperare. I padroni di casa arrivano dopo aver sconfitto la Juventus 3-1 negli spareggi ma in Eredivisie stanno subendo una flessione nei risultati che li ha portati al secondo posto con 52 punti, gli ospiti invece si sono qualificati come terzi nella League Phase accedendo automaticamente agli ottavi e in Premier League sono secondi con 54 punti all’inseguimento del primo posto.

Formazioni PSV Arsenal, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta PSV Arsenal delle 21.00 la squadra di casa dovrebbe essere messa in campo da Peter Bosz con un 4-3-3 con Benitez tra i pali, Ledezma, Flamingo, Boscagli e Malacia in difesa, Veerman, Schouten e Saibari leggermente avanzato come centrocampisti, tridente offensivo composto da Bakayoko e Perisic come esterni e de Jong punta centrale. Gli ospiti saranno schierati da Mikel Arteta con il loro classico 4-3-3 con Raya in porta, Calafiori e Timber gli esterni bassi con Gabriel e Saliba difensori centrali a completare la linea, Odegaard, Thomas e Rice a centrocampo, Nwaneri e Trossard sulle fasce e Merino adattato come attaccante.

Scommessa PSV Arsenal, quote e possibile risultato finale

La diretta PSV Arsenal è una delle partite che sulla carta ha un netto favorito con la squadra ospite che per organico e per quello che ha dimostrato nella prima parte di Champions League ha dimostrato di essere una formazione migliore e ricca di talento, è vero però che i gunners hanno subito diversi infortuni soprattutto nella zona offensiva del campo e questo potrebbe dargli qualche difficoltà nel trovare il gol. Dando uno sguardo ai siti di scommessi, come Sisal, vediamo che la quota più bassa è quella della vittoria dell’Arsenal pari a 2.05, la vittoria del PSV ha la quota più alta di 3.60 mentre il pareggio è quotato 3.50.