DIRETTA/ PSV Arsenal video streaming tv: l’arbitro sarà Marco Di Bello

DIRETTA PSV ARSENAL: L’ARBITRO

Squadra tutta italiana di arbitri per la diretta di Psv Eindhoven Arsenal. Il fischietto principale sarà Marco Di Bello con assistenti Alberto Tegoni e Davide imperiale. Il quarto uomo sarà Antonio Rapuano con Var Massimiliano Irrati. Unico di nazionalità differente è l’Avar il turco Abdulkadir Bitigen. Marco Di Bello è nato a Brindisi il 12 luglio del 1981 e di professione principale fa il bancario. Dal 2000 è arbitro con esordio nella gara Cisternino Fasano 4-2 valida per i giovanissimi provinciali.

Arriva in Serie D nel 2006 ma il debutto tra i professionisti lo vive nel 2009 quando esordisce in Empoli Juve Stabia. Debutta in Serie A il 12 aprile del 2012 nella sfida Bologna Cagliari diventando il primo in assoluto della sezione di Brindisi ad arrivare nella massima categoria. In stagione in Europa League ha diretto solo una gara nella fase a gironi, la prestigiosa Manchester United Real Sociedad a Old Trafford terminata 0-1 lo scorso 8 settembre. In stagione in 10 gare ufficiali non ha ancora tirato fuori un cartellino rosso ma ha fischiato ben 5 rigori.

PSV ARSENAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Psv Arsenal sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Psv Arsenal, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

BIG-MATCH

PSV Arsenal, in diretta giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 18.45 presso il Philips Stadion di Eindhoven, sarà una sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Una gara importante per entrambe le formazioni, rispettivamente seconda e prima forza del gruppo A.

Il Psv ha raccolto 7 punti nelle prime tre giornate ed è al secondo posto a +3 sul Bodo/Glimt. L’Arsenal, invece, è in testa a punteggio pieno con 12 punti: basta un pareggio per assicurarsi la vetta matematicamente. La gara d’andata tra le due formazioni è terminata 1-0 per i Gunners.

PROBABILI FORMAZIONI PSV ARSENAL

Van Nistelrooy e Arteta alle prese con gli ultimi ballottaggi del caso, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta PSV Arsenal. Iniziamo dalla compagine olandese, in campo con il 4-2-3-1: Benitez, Mwene, Ramalho, Obispo, Max, Sangare, Gutierrez, Simons, Veerman, Gakpo, Til. Passiamo adesso ai Gunners, in campo con il 4-4-2: Turner, Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney, Saka, Lokonga, Xhaka, Vieira, Nektiah, Jesus.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Sono molto equilibrate le quote della diretta di PSV Arsenal. Andiamo a scoprire i numeri delle scommesse grazie all’agenzia Eurobet: la vittoria del PSV è a 2,70, il pareggio è quotato 3,60, mentre il successo dell’Arsenal è a 2,40. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol: Under 2,5 a 2,20 e Over 2,5 a 1,60. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,52 e 2,35.











