DIRETTA PSV ARSENAL/ Video streaming tv: Gunners avanti nei precedenti (Champions League, 12 dicembre 2023)

DIRETTA PSV ARSENAL: I TESTA A TESTA

Siamo vicini alla diretta di Psv Arsenal: due squadre che hanno onorato la Champions League con parecchie partecipazioni, per i Gunners anche una finale persa in maniera beffarda nel 2006. Gli incroci tra queste due squadre sono 9, e dunque stasera arriviamo in cifra tonda: il bilancio ci parla di quattro vittorie dell’Arsenal e due affermazioni del Psv, di conseguenza anche tre pareggi. Il contesto è sempre quello della fase a gironi; una volta in Champions League, per di più nella passata stagione quando i Gunners avevano vinto 1-0 all’Emirates cadendo per 2-0 al Phillips Stadion, e la curiosità è legata al fatto che la squadra vincente è sempre riuscita a tenere inviolata la sua porta.

L’ultima qui era stata risolta, il 20 ottobre 2022, dai gol di Joey Veerman e Luuk De Jong; se il Psv Eindhoven non ha mai vinto a Londra, l’Arsenal ha espugnato lo stadio del Psv nel settembre 2002, primo incrocio di sempre tra queste due squadre, con un sonoro 4-0 che è lo stesso risultato del match dello scorso settembre. Ventuno anni fa la squadra di Arsène Wenger aveva segnato dopo pochi secondi con Gilberto Silva, poi nel secondo tempo erano arrivati i gol diFreddie Ljungberg e Thierry Henry, quest’ultimo autore di una doppietta. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PSV ARSENAL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di PSV Arsenal sarà garantita sui canali di Sky Sport in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video di PSV Arsenal, essa sarà garantita naturalmente tramite il servizio Sky Go, ma anche dalle piattaforme di Mediaset Infinity + e Now TV, sempre per i rispettivi abbonati.

PSV ARSENAL: TUTTO DECISO IN OLANDA

PSV Arsenal, in diretta dal Philips Stadion di Eindhoven, si giocherà alle ore 18.45 di questa sera, martedì 12 dicembre 2023. Situazione già ben delineate per entrambe le compagini: olandesi e Gunners hanno strappato anzitempo i rispettivi pass per gli ottavi di finale nel gruppo B. Gli inglesi, infatti, hanno maturato dodici punti in cinque turni, aggiudicandosi aritmeticamente il primo posto; il PSV, invece, battendo in rimonta il Siviglia (2-3), è approdato al secondo posto condannando matematicamente all’eliminazione il Lens (cinque punti, ma già fuori per scontri diretti sfavorevoli con gli olandesi).

PROBABILI FORMAZIONI PSV ARSENAL

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di PSV Arsenal. Cominciamo dagli olandesi guidata in panchina da Bosz: nel 4-2-3-1 iniziale spazio a Benitez in porta e alla linea difensiva composta da Teze, Ramalho, Boscagli e Dest. Bakayokjo, Til e Tillman agiranno alle spalle dell’unica punta De Jong. I Gunners di mister Arteta, invece, punteranno sul tridente offensivo composto da Saka, Nketiah e Nelson. A centrocampo ci sarà spazio per Odegaard, Rice e Jorginho.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico per la diretta di PSV Arsenal secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2.60, mentre poi si sale a quota 3,75 in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria della squadra inglese varrebbe 2.50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

