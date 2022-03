Diretta/ Psv Eindhoven Copenaghen streaming video tv: olandesi favoriti (Conference)

PSV Eindhoven Copenaghen, in diretta giovedì 10 marzo 2022 alle ore 21.00 presso il Philips Stadium di Eindhoven sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Olandesi favoriti con la formazione olandese reduce da quattro vittorie consecutive in campionato che li hanno rilanciati anche nella corsa al titolo in patria, con il PSV ora a 2 sole lunghezze dall’Ajax capolista dell’Eredivisie.

Il Copenaghen dalla sua ha accumulato comunque un’ampia esperienza internazionale, danesi che hanno ripreso il comando della classifica in patria sorpassando il Midtjylland e mettendo in fila quattro vittorie consecutive nella Superliga in Danimarca, mentre in Europa tornano sulla scena dopo aver chiuso al primo posto il girone con i greci del PAOK Salonicco, gli slovacchi dello Slovan Bratislava e la formazione di Gibilterra del Lincoln Red Imps.

DIRETTA PSV EINDHOVEN COPENAGHEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di PSV Eindhoven Copenaghen è su DAZN: la visione sarà garantita (agli abbonati) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PSV EINDHOVEN COPENAGHEN

Le probabili formazioni della diretta PSV Eindhoven Copenaghen, match che andrà in scena al Philips Stadion di Eindhoven. Per il PSV Eindhoven, Roger Schmidt schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Drommel; Mwene, Teze, Max, Junior; Gutierrez, Sangare; Gakpo, Gotze, Doan; Zahavi. Risponderà il Copenaghen allenato da Jess Thorup con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Grabara; Ankersen, Vavro, Boilesen, Kristiansen; Falk, Stage; Bardghji, Biel, Mukairu; Karamoko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta PSV Eindhoven Copenaghen, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del PSV Eindhoven con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Copenaghen, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.



