DIRETTA PSV EINDHOVEN JUVENTUS: UNA CHANCE DA NON FALLIRE

Il gol di Mbangula per il 2-1 a pochi minuti dalla fine del match d’andata mette i bianconeri in una posizione favorevole verso la diretta PSV Eindhoven Juventus, che ci attende alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 19 febbraio 2025, per il ritorno dei playoff di Champions League. Una differenza piccola ma preziosa, perché i bianconeri possono permettersi di pareggiare – e nessuno stavolta si lamenterebbe di Thiago Motta “mister X”, che a dire il vero nelle ultime settimane ha pareggiato meno del solito, altra bella notizia perché molte sono state vittorie.

Tra esse spicca il successo contro l’Inter nel derby d’Italia, che ha rilanciato le ambizioni della Juventus anche in campionato. Adesso però bisogna pensare solamente a stasera, una partita che potrebbe portare grandi benefici anche alle casse societarie della Vecchia Signora. Attenzione però al PSV Eindhoven, che tutto sommato anche a Torino ha dimostrato di essere una buona squadra, che in effetti ha chiuso davanti ai bianconeri nella classifica del girone unico. La diretta PSV Eindhoven Juventus potrebbe far decollare definitivamente la stagione, ma guai a tornare bruscamente indietro…

PSV EINDHOVEN JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta PSV Eindhoven Juventus sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che sarà naturalmente questa la partita del mercoledì trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video.

PROBABILI FORMAZIONI PSV EINDHOVEN JUVENTUS

Diversi indisponibili tra i padroni di casa, Peter Bosz per il suo 4-3-3 nelle probabili formazioni per la diretta PSV Eindhoven Juventus si dovrebbe affidare innanzitutto al portiere Benítez più i quattro difensori Ledezma, Flamingo, Obispo e Mauro Júnior da destra centrale; a centrocampo Til è il perno centrale, affiancato dalle due mezzali che sono Veerman e l’ex Bologna Schouten; l’ex Inter Perisic aprirà invece il tridente che dovrebbe essere formato anche dal centravanti De Jong e dall’altra ala Lang.

Modulo 4-2-3-1 invece per Thiago Motta che in difesa si affiderà ampiamente agli acquisti di gennaio, parliamo di Veiga e Kelly che troveranno posto insieme a Weah (ormai terzino a tutti gli effetti) e Gatti davanti a Di Gregorio; in mediana Koopmeiners dovrebbe affiancare Locatelli, l’ex Atalanta infatti ha arretrato il proprio raggio d’azione in favore di McKennie come trequartista centrale, mentre González, Yıldız e Conceiçao sono in due per le tre maglie da esterni d’attacco ed infine il centravanti è ormai Kolo Muani.

QUOTE E PRONOSTICO: IDEE INCERTE

Attenzione infine al pronostico sulla diretta PSV Eindhoven Juventus, che secondo le quote Snai è parecchio incerto: gli olandesi sono leggermente favoriti con il segno 1 quotato a 2,30, ma il 2,90 proposto sul segno 2 indica che la Juventus ha tutte le possibilità di fare il colpo. Andrebbe comunque bene anche il pareggio, indicato a quota 3,60.