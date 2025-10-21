Diretta Psv Eindhoven Napoli streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la Champions League, oggi 21 ottobre 2025

DIRETTA PSV NAPOLI (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Inizio vivace in questa diretta, con il PSV che parte meglio e mette subito in difficoltà il Napoli, costretto a difendersi nei primi minuti di gioco. Il risultato resta 0-0, ma gli olandesi creano già diverse situazioni pericolose, sfruttando bene la spinta dei propri esterni. La prima grande occasione arriva sui piedi di Dennis Man, che riceve un bellissimo passaggio filtrante e calcia con potenza dal limite: il pallone è diretto verso l’angolo destro, ma Vanja Milinković-Savić si distende in modo spettacolare e salva i partenopei con una parata decisiva.

Sugli sviluppi dell’azione, Veerman guadagna un corner e lo batte con precisione in mezzo all’area: Guus Til svetta di testa ma manda il pallone appena sopra la traversa, sfiorando il vantaggio per il PSV. Poco dopo, Perišić prova a mettere un cross in area, ma il pallone termina direttamente sul fondo, permettendo al Napoli di tirare un respiro di sollievo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PSV EINDHOVEN NAPOLI (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Momento delle statistiche per la diretta di Psv Eindhoven Napoli, il nostro obiettivo è quello di capire chi tra queste due formazioni riuscirà a portare a casa i tre punti. Riusciranno i partenopei nell’impresa? Il PSV arriva da una stagione di grande continuità offensiva: 2,2 xG a gara, 8,4 tocchi in area avversaria e 14,1 recuperi palla nella metà campo offensiva, dati che raccontano una squadra aggressiva e verticale. Il 68% delle azioni pericolose nasce dal lato destro, con sovrapposizioni e tagli interni costanti. Il Napoli risponde con ordine e qualità di palleggio: 59% di possesso medio, 1,8 xG, 1,7 xA e una costruzione che passa per il 74% delle volte dai centrali difensivi, a testimoniare la fiducia nel gioco dal basso.

Gli azzurri segnano soprattutto nella ripresa (62% dei gol dopo il 60’), mentre il PSV parte forte (45% entro il 25’). A livello atletico, equilibrio (10,7 km percorsi per giocatore), ma più falli tattici olandesi (16,2 contro 11,4). Adesso via al commento live della diretta di Psv Eindhoven Napoli, che lo spettacolo abbia inizio! PSV (4-3-3): Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Saibari, Mauro Junior, Veerman; Man, Til, Perisic. Allenatore: Peter Bosz NAPOLI (4-1-4-1): V. Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte (agg. Gianmarco Mannara)

PSV EINDHOVEN NAPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

L’appuntamento con la diretta Psv Eindhoven Napoli in tv, essendo un match del martedì in Champions League, sarà sui canali di Sky Sport, con la possibilità quindi per gli abbonati di sfruttare anche la diretta streaming video.

PSV EINDHOVEN NAPOLI: IN OLANDA PER FARE PUNTI

Terza giornata della fase campionato di Champions League in Olanda per Antonio Conte: l’appuntamento con la diretta Psv Eindhoven Napoli sarà alle ore 21.00 di questa sera, martedì 21 ottobre 2025, naturalmente dal Philips Stadion di Eindhoven, classica casa del Psv da addirittura oltre 100 anni, una rarità nel calcio di oggi.

Data questa significativa e curiosa informazione, naturalmente ci interessa soprattutto l’attualità: il Napoli è reduce dalla sconfitta di Torino e più in generale ha perso nelle ultime tre trasferte fra campionato e Champions League, chiaro segnale delle difficoltà nel reggere il doppio impegno, un trend che andrebbe bloccato stasera in Olanda.

Finora in Champions League tutto è andato secondo le previsioni per il Napoli: sconfitta al debutto sul campo del Manchester City e vittoria casalinga contro lo Sporting Lisbona, sarebbe fondamentale tornare a fare bene in trasferta, sia per la classifica sia per l’umore in vista del big-match di campionato di sabato contro l’Inter.

Il Psv Eindhoven invece deve riscattare il flop della sconfitta casalinga contro l’Union SG nella prima giornata, nella seconda è arrivato un pareggio sul campo del Bayer Leverkusen e allora sarà interessante capire quale “versione” degli olandesi sarà protagonista della diretta Psv Eindhoven Napoli per capire quanto sarà difficile il compito degli azzurri…

PROBABILI FORMAZIONI PSV EINDHOVEN NAPOLI

Peter Bosz dovrebbe scegliere il 4-3-3 nelle probabili formazioni per la diretta Psv Eindhoven Napoli. Gli olandesi infatti dovrebbero schierare Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo e Mauro Junior nella difesa a quattro davanti al portiere Kovar. A centrocampo Veerman, l’ex Bologna Schouten e Saibari, mentre un altro volto notissimo in Italia è l’ex interista Perisic, che dovrebbe aprire il tridente d’attacco del Psv completato poi da Man (a sua volta ex Parma) e Til.

Per Antonio Conte ecco invece l’ormai consueto 4-1-4-1 con Milinkovic-Savic titolare in porta; capitan Di Lorenzo terzino destro, Beukema con uno tra Buongiorno e Juan Jesus centrali e Spinazzola a sinistra; Gilmour in cabina di regia alle spalle del quartetto formato da Politano, Anguissa, De Bruyne e sulla sinistra Elmas, favorito su Noa Lang in assenza di McTominay; infine Lucca sarà stasera il centravanti del Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Per il pronostico leggiamo le quote Snai sulla diretta Psv Eindhoven Napoli: partenopei favoriti, il segno 2 è indicato a 2,20. Le differenze sono comunque minime: il pareggio varrebbe 3,60 ed è l’ipotesi più remunerativa, mentre una vittoria olandese è indicata a quota 3,10.