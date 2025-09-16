Diretta Psv Eindhoven Union SG streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League, oggi 16 settembre

DIRETTA PSV EINDHOVEN UNION SG (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente la diretta Psv Eindhoven Union SG sta per farci compagnia, è una delle non poche partite inedite che ci faranno compagnia nel corso di questa prima giornata di Champions League e dunque ci sono pochi dati a nostra disposizione, pur se possiamo dire che il valore delle due rose a confronto è nettamente sproporzionato a favore del Psv Eindhoven. Il quale nell’ultima edizione di Champions League iniziò il suo percorso perdendo 3-1 sul campo della Juventus; poi seppe riprendersi fino a qualificarsi per il playoff ed ebbe la sua grande rivincita, perché eliminò proprio i bianconeri ribaltando tutto in Olanda.

Ecco, poi il Psv ha preso una scoppola incredibile dall’Arsenal aumentando i rimpianti bianconeri; in panchina ormai da oltre due anni siede Peter Bosz, che con i grandi rivali dell’Ajax aveva raggiunto una bellissima finale di Europa League (nel 2017) persa purtroppo contro il Manchester United di José Mourinho. Noi adesso possiamo lasciare che a parlare sia il campo perché è davvero arrivato il momento di scoprire come andranno le cose in questo esordio nel super girone per le due squadre: mettiamoci comodi, la diretta Psv Eindhoven Union SG sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

PSV EINDHOVEN UNION SG IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

DIRETTA PSV EINDHOVEN UNION SG: ARIA DI DERBY

Sarà una delle due partite che avranno l’onore di aprire la prima giornata e con essa l’intera fase campionato della nuova Champions League: appuntamento quindi con la diretta Psv Eindhoven Union SG alle ore 18.45 di oggi, martedì 16 settembre 2025, una sfida che sarà quasi un derby al Philips Stadion di Eindhoven.

I padroni di casa del Psv Eindhoven sono una delle tre storiche big del calcio inglese, l’anno scorso hanno vinto il campionato nazionale per la ventiseiesima volta e si sono fatti onore anche in Champions League, dove hanno raggiunto gli ottavi di finale eliminando la Juventus negli spareggi di febbraio.

L’obiettivo potrebbe essere fare qualcosa di simile anche in questa stagione, cominciando dal match casalingo contro i vicini belgi della Royale Union Saint-Gilloise, una realtà antica ma nuova del calcio belga. Infatti l’anno scorso l’Union SG ha vinto il dodicesimo titolo nazionale della sua storia, ma i precedenti undici erano arrivati tutti fra il 1904 e il 1935, poi per tanti anni aveva navigato nelle categorie inferiori.

Il ritorno nel massimo campionato belga è del 2021, ma da allora l’Union SG non è mai stata peggio di terza e anche in Europa si è fatta valere, in particolare con i quarti di Europa League nel 2023. Insomma, si annunciano tanti incroci particolari nella diretta Psv Eindhoven Union SG, chi avrà la meglio?

PROBABILI FORMAZIONI PSV EINDHOVEN UNION SG

I padroni di casa dovranno fare a meno di Mauro Junior e hanno Obispo acciaccato nelle probabili formazioni per la diretta Psv Eindhoven Union SG. Ecco allora che l’undici titolare si potrebbe aprire con Kovář in porta; difesa a quattro formata da Dest, Flamingo, Schouten e Sildillia; il modulo è il 4-3-3, si prosegue quindi con Saibari, Til e Veerman a centrocampo; la vecchia conoscenza Perisic aprirà invece il tridente d’attacco con Pepi e Van Bommel per il Psv Eindhoven.

L’elenco delle assenze sarà in verità più lungo per gli ospiti dell’Union SG, con l’allenatore Sébastien Pocognoli che dovrà fare di necessità virtù per schierare i suoi uomini secondo il modulo 3-4-3, con il portiere Scherpen protetto dai tre difensori Sykes, Leysen e Burgess; a centrocampo ecco invece il quartetto con Khalaili, Rasmussen, Zorgane e Niang; infine in attacco il tridente belga potrebbe prevedere David, Ait El Hadj e Rodríguez.

PRONOSTICO E QUOTE

Olandesi favoriti nel pronostico con le quote Snai sulla diretta Psv Eindhoven Union SG. Il segno 1 infatti sarà quotato a 1,80, mentre il pareggio farebbe vincere 3,85 volte la posta in palio sul segno X ed infine ecco il valore di 4,10 sul segno 2 con un colpaccio belga.