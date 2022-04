DIRETTA/ Psv Leicester (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA PSV LEICESTER (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Psv Leicester sta per farci compagnia. La squadra olandese in Europa ha giocato in tutte le competizioni, il che certamente rappresenta quasi un record volendolo vedere in questo modo: in agosto è stata eliminata al playoff di Champions League perdendo al Da Luz contro il Benfica (0-0 al ritorno), poi è arrivata terza nel girone di Europa League alle spalle di Monaco e Real Sociedad – una sconfitta contro ognuna di queste avversarie – e infine in Conference League ha superato il playoff contro il Maccabi Tel Aviv e gli ottavi contro il Copenaghen, segnando un totale di 8 reti ai danesi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Tocca subito alla Dea! Diretta gol live score

Il Leicester ha fallito il girone di Europa League, terza posizione dovendosi arrendere a Spartak Mosca e Napoli perdendo al Maradona il match decisivo per la qualificazione; contro Randers e Rennes è poi arrivata la doppia strada verso i quarti di questa competizione, dove in trasferta su tre gare abbiamo già un pareggio e una sconfitta. Vedremo allora se le Foxes riusciranno a sovvertire il pronostico andandosi a prendere la semifinale, nella quale incrocerebbero eventualmente la Roma: finalmente è arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che ci dirà il terreno di gioco, dove la diretta di Psv Leicester sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE.../ In campo contro il Lipsia! (Europa League)

DIRETTA PSV LEICESTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Psv Leicester sarà disponibile soltanto per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Sport Football, canale che i clienti troveranno al numero 203 del decoder e che come sempre fornirà la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. La mobilità sarà garantita anche dalla piattaforma DAZN, altro broadcaster che manda in onda le partite di Conference League per i suoi abbonati: in questo caso si potrà utilizzare anche una smart tv dotata di connessione a internet.

Diretta/ Atalanta Lipsia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

PSV LEICESTER: TUTTO POSSIBILE!

Psv Leicester, che sarà diretta dall’arbitro francese Benoit Bastien, si gioca alle ore 18:45 di giovedì 14 aprile: presso il Psv Stadion di Eindhoven va in scena la partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League 2021-2022. Sfida interessante anche per noi italiani, perché la vincente di questo match potrebbe incrociare la Roma in semifinale, con condizionale d’obbligo visto che i giallorossi prima dovranno ribaltare la sconfitta che hanno subito in Norvegia una settimana fa. Qui, si parte da una situazione di assoluto equilibrio il che rende la partita ancora più bella.

All’andata le due squadre hanno pareggiato 0-0 al King Power Stadium: un nulla di fatto che ora ci dice che chi vincerà si qualificherà alla semifinale di Conference League, mentre qualunque pareggio porterà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. Partita tra due squadre che possiamo definire “nobili”, con le Foxes che sono certamente deluse da come era finito il girone di Europa League. Tra poco si gioca, ma aspettando la diretta di Psv Leicester valutiamo anche le scelte degli allenatori leggendo insieme le formazioni della partita.

FORMAZIONI UFFICIALI PSV LEICESTER

Psv Leicester ha già le sue formazioni ufficiali, visto che le due distinte sono state consegnate alla Uefa. La squadra di Roger Schmidt si dispone con un 4-3-3 nel quale Teze e André Ramalho sono i due centrali difensivi a protezione del portiere Mvogo, poi Mauro Junior e Max giocano come terzini mentre Gotze agisce nel nuovo ruolo di regista basso, con Sangaré e Erick Gutierrez che gli danno una mano partendo dalle mezzali. Nel tridente offensivo invece il riferimento è l’israeliano Zahavi (visto anche a Palermo); Gakpo e Veerman sono i due laterali che completano il reparto.

Modulo speculare per Brendan Rodgers, che davanti a Kasper Schmeichel piazza Wesley Fofana e Jonny Evans, sulle corsie laterali corrono Ricardo Pereira e l’ex Atalanta Castagne, a centrocampo la regia di Tielemans e la qualità di Maddison che fa l’interno “mascherato”, essendo giocatore decisamente offensivo. Sull’altro versante del campo avremo Dewsbury-Hall, mentre Iheanacho sarà il centravanti nel terzetto avanzato che prevede l’esperienza di Albrighton e la vivacità di Harvey Barnes come elementi che partiranno dalle corsie laterali del campo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per il pronostico su Psv Leicester sono state fornite anche dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita per la vittoria e dunque il passaggio del turno è quella olandese, con un valore pari a 2,15 volte quanto messo sul piatto per il segno 1. Il segno X che regola il pareggio vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,45 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 che identifica l’eventualità della vittoria del Leicester porta in dote una vincita che equivale a 3,25 volte l’importo che avrete pensato di investire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA