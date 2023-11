DIRETTA PSV LENS/ Video streaming tv: l’unico precedente è l’andata! (Champions League, oggi 8 novembre 2023)

DIRETTA PSV LENS: TESTA A TESTA

La diretta di Psv Eindhoven Lens sarà una partita a suo modo storico, la prima volta nella città olandese per la squadra francese dal momento che il primo incrocio ufficiale di sempre fra Psv Eindhoven e Lens risale al match d’andata di quindici giorni fa, terminato con un pareggio per 1-1 grazie al gol di Bakayoko al 54’ minuto per il vantaggio olandese e quello del pareggio transalpino ad opera di Ahi al 65’ minuto. Più in generale, fino ad oggi il Lens ha giocato appena sei volte contro avversarie olandesi nelle Coppe europee, con un bilancio di una sola vittoria (contro il Vitesse Arnhem in Coppa Uefa nel 1999), due pareggi e tre sconfitte.

Molto più ricco è il confronto storico fra il Psv Eindhoven e le squadre francesi, perché complessivamente parliamo di ben trentasette partite, con sedici pareggi, undici successi delle formazioni transalpine e dieci vittorie per il Psv, che quindi stasera cercherà un successo che darebbe anche la parità nel confronto storico con la Francia, che iniziò per gli olandesi nell’ormai lontano 1976. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PSV LENS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Psv Lens sarà affidata alla televisione satellitare, come tutte le altre partite di Champions League ad eccezione di quella che va in onda su Amazon Prime: in questo caso il canale di riferimento sarà Sky Sport 256, e in assenza di un televisore potrete seguire il match anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che la Champions League è garantita in mobilità sulla piattaforma Infinity Plus: anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

I FRANCESI CI CREDONO!

Psv Lens, partita in diretta dal Phillips Stadion alle ore 21:00 di mercoledì 8 novembre, è valida per la quarta giornata nel gruppo B di Champions League 2023-2024. Due settimane fa è finita in parità: in questo modo il Lens si è tenuto al secondo posto in classifica e, forte della bellissima vittoria in rimonta contro l’Arsenal, può ora avvicinare quella che sarebbe una bellissima qualificazione agli ottavi, pur consapevole che l’aver mancato il successo casalingo contro il Psv potrebbe alla fine pesare parecchio nell’economia dei conti che si tireranno tra un mese.

Il Psv ha solo due punti in questo gruppo B: travolto dall’Arsenal all’esordio, ha poi pareggiato sia con il Siviglia che appunto con il Lens e al momento sembra doversi accontentare di giocarsi la discesa in Europa League, anche se chiaramente vincere questa sera cambierebbe quasi del tutto lo scenario. Aspettiamo dunque che la diretta di Psv Lens prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PSV LENS

Per Psv Lens Peter Bosz torna a schierare alcuni dei titolari che hanno riposato nel 6-0 all’Heracles: a dirla tutta anche sabato gli olandesi hanno giocato con una formazione quasi tipo, dunque davanti a Walter Benitez avremo André Ramalho e Boscagli, a destra confermato Teze mentre sull’altro versante torna Van Aanholt, così come a centrocampo potremmo rivedere Tillman che agirebbe in coppia con uno tra Schouten e Veerman, come mediano di fantasia. Sulla trequarti Johan Bakayoko e Lozano dovrebbero essere i due esterni con Til centrale, Luuk De Jong da centravanti.

Nel 3-4-2-1 di Franck Haise, allenatore del Lens, ecco Medina, Danso e Gradit davanti al portiere Samba; sugli esterni è ballottaggio Aguilar-Frankowski a destra e Deiver Machado-Massadio Haidara a sinistra, in mezzo invece dovremmo vedere ancora Andy Diouf e Nampalys Mendy, con Samed e El Aynaoui che sperano nel posto. Saranno due tra Sotoca, Fulgini e Adrien Thomasson a giocare sulla trequarti, il ruolo di centravanti invece se lo disputano Guilavogui e Wahi che sostanzialmente partono alla pari.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Psv Lens, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l'agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quarta giornata nel gruppo B di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l'ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,85 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 4,25 volte l'importo investito con questo bookmaker.











