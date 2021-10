Diretta/ Psv Monaco streaming video tv. obiettivo primato (Europa League)

DIRETTA PSV MONACO: UN BEL TESTA A TESTA!

Psv Monaco, in diretta giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso il Philips Stadion di Eindhoven, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Obiettivo primato per le due squadre che al momento guidano il girone B, 4 punti a testa nelle prime due giornate sia per gli olandesi sia per i monegaschi, con la Real Sociedad a quota 2 che spera di poter approfittare di questo scontro diretto. Le due squadre tornano ad affrontarsi a Eindhoven dal 22 febbraio 2005, in Champions League furono gli olandesi a imporsi di misura con il punteggio di 1-0.

Risultati Europa League, classifiche/ Rangers ancora al palo, diretta gol live score

In campionato il Psv Eindhoven dopo la vittoria per 3-1 contro lo Zwolle è rimasto a un solo punto dall’Ajax primo della classe, dimostrando di poter puntare alla vetta dopo le ultime due vittorie consecutive. Il Monaco nella Ligue 1 francese è uscito invece sconfitto 2-0 dal campo del Lione, restando nel gruppone a centro classifica a quota 14 punti: dopo aver sfiorato l’accesso alla fase a gironi di Champions, la squadra del Principato sta faticando a ritrovare un ritmo da vertice anche in campionato.

Diretta/ Lazio Marsiglia streaming video tv: Jorge Sampaoli arriva nella capitale

DIRETTA PSV MONACO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Psv Monaco è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MARSIGLIA/ Quote, Milinkovic Savic sarà il jolly?

PROBABILI FORMAZIONI PSV MONACO

Le probabili formazioni della diretta Psv Monaco, match che andrà in scena al Philips Stadion. Per il Psv Eindhoven, Roger Schmidt schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, van Ginkel, Sangaré, Madueke, Götze, Gakpo, Zahavi. Risponderà il Monaco allenato da Nico Kovac con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Nübel, Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique, Fofana, Lucas, Martins, Volland, Matazo, Ben Yedder.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Philips Stadion di Eindhoven, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del PSV con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Monaco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA