Youth League, Diretta PSV Napoli Primavera, streaming video tv: i biancorossi hanno ospitato gli Azzurri, ancora senza vittorie (21 ottobre 2025)

DIRETTA PSV NAPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo davvero pronti a vivere la diretta Psv Napoli Primavera, non ci sono precedenti tra queste due squadre e allora torniamo brevemente con la memoria allo scorso anno, con gli olandesi che avevano disputato il girone unico. Le cose non erano andate bene per il Psv Eindhoven, che aveva perso le prime due partite (all’esordio contro la Juventus, poi contro lo Sporting Lisbona) senza nemmeno segnare; poi tre pareggi consecutivi contro Psg (uno spettacolare 3-3), Girona e Shakhar Donetsk, all’ultima giornata era finalmente arrivata la vittoria con un 3-1 esterno sul campo del Brest.

Purtroppo non era bastato per qualificarsi anche solo al playoff: la ventiduesima e ultima squadra della classifica a procedere era stata il Monaco, che aveva chiuso a 8 punti (come anche Borussia Dortmund, Liverpool, Lille e Dinamo Zagabria) mentre il Psv ne aveva ottenuti appunto 6, avendo davanti a sé anche Psg e Bayer Leverkusen che erano risultate le migliori delle escluse. Ora vedremo cosa succederà sul campo, dove finalmente le due squadre stanno per giocare una partita che nella terza giornata di Youth League è importante per entrambe: mettiamoci comodi, la diretta Psv Napoli Primavera sta davvero per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA PSV NAPOLI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Purtroppo non c’è la possibilità di vedere la diretta PSV Napoli Primavera, ma potrete farlo in diretta streaming sul canale ufficiale della UEFA.

PSV NAPOLI PRIMAVERA, PRIMA GIOIA AZZURRA?

Terza giornata di Youth League con la diretta PSV Napoli Primavera, in programma martedì 21 ottobre 2025 alle ore 14:30. Trasferta olandese dunque per i partenopei che ancora devono ottenere la prima vittoria.

Il PSV invece ha già ottenuto i tre punti grazie al pirotecnico 6-2 inflitto all’Union SG in virtù della rete di Verkooijen, la doppietta di Verhulst e la tripletta Bouhoudane. Con il Leverkusen è arrivata la sconfitta per 3-2 in Germania.

Il Napoli è incappato in una sconfitta a testa alta con il Manchester City, prendendo solamente 2-0 nella ripresa. Altro giro, altra sfida difficile per i campani che hanno dovuto affrontare lo Sporting Lisbona, pareggiando però 1-1 con gol di Caucci.

LE PROBABILI FORMAZIONI PSV NAPOLI PRIMAVERA

Il PSV si schiera con il modulo 4-3-3 con Kuijsten in porta, difeso dal quartetto Bresser, Jonkers, Manuhutu e Duah. Le mezzali saranno Verkooijen e Khaderi con Mulders regista. Davanti il tridente composto da Dumbili, Jones e Verhulst.

Risposta del Napoli con l’assetto tattico 3-4-2-1 con Pugliese tra i pali, protetto da Caucci, Gambardella e Garofalo. Olivieri e Shiavio esterni mentre in mediana troveremo Cimmaruta e Anic. La coppia del trequartista è formata da Esposito e Lo Scalzo con Raggioli punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PSV NAPOLI PRIMAVERA

Il PSV è parecchio favorito essendo dato dai bookmakers a 1.27 con il pareggio a 5.80 e la vittoria del Napoli a 9.25. Gol e No Gol rispettivamente a 1.63 e 2.10.