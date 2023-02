Diretta PSV Siviglia/ Streaming video tv: olandesi per l’impresa (Europa League)

DIRETTA PSV EINDHOVEN SIVIGLIA: ANDALUSI FAVORITI

La diretta PSV Eindhoven Siviglia, in programma giovedì 23 febbraio alle ore 18:45, mette in palio gli ottavi di finale di Europa League. Senza dubbio gli andalusi partono con i favori del pronostico dopo il netto 3-0 maturato nel match di andata. Di contro, quindi, servirà una autentica impresa alla formazione olandese. Gli spagnoli in questa stagione si trovano in una posizione complicata nella Liga e cercano, quindi, il riscatto in Europa anche se, finalmente, hanno messo il naso fuori dalle zona a rischio retrocessione.

Il PSV, invece, è sempre una certezza in Eredivisie ed ha già in bacheca un trofeo in questa stagione: ora, l’obiettivo è fare un salto di categoria anche al di fuori dei confini nazionali, ma sarà molto complicato farlo quest’anno.

PSV EINDHOVEN SIVIGLIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta PSV Eindhoven Siviglia, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Luca Farina. Gara visibile anche su Sky, sarà dunque necessario essere abbonati ad una delle emittenti televisive.

PSV EINDHOVEN SIVIGLIA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta PSV Eindhoven Siviglia vedono mister Van Nistelrooy optare per il collaudato 4-2-3-1. Al centro del reparto avanzato ci sarà De Jong, supportato alle spalle da Hazard, Til e Simons. A Gutierrez e Sangare il compito di proteggere la difesa dalle scorribande spagnole.

In casa Siviglia, invece, mister Sampaoli sceglierà il 4-3-3. El Nesyri guiderà l’attacco, ai suoi lati Lamela e Torres. Saranno Fernando, Jordan e Rakitic a dettare i tempi in mezzo al campo mentre in porta conferma per Bono.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta PSV Eindhoven Siviglia vedono partire favoriti gli olandesi. Secondo Snai, il successo del PSV vale 2.15 contro i 3.30 attribuiti agli spagnoli e la quota 3.60 riferita al segno X. Ci si aspetta, inoltre, che sia la formazione di casa a passare in vantaggio con il primo gol olandese quotato 1.75 contro il 2.25 degli ospiti.

