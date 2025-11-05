Champions League, Diretta Qarabag Chelsea, streaming video tv: gli azeri vantano ben sei punti fino a questo momento (5 novembre 2025)

DIRETTA QARABAG CHELSEA (RISULTATO 2-1): AVANTI I PADRONI DI CASA

La prima conclusione della gara tra il Qarabag ed il Chelsea è per gli ospiti, ma la conclusione di Caicedo termina fuori. Ci prova anche Andrey Santos: sfera che si spegne sul fondo. A passare in vantaggio sono gli uomini di Enzo Maresca, i quali sbloccano il match con il gol realizzato da Estevao su assist di Andrey Santos.

Video Chelsea Ajax (5-1)/ Gol e highlights: Weghorst non basta! (Champions League, 22 ottobre 2025)

Il Qarabag, di fatto, non si perde d’anzi. Anzi, i padroni di casa prima colpiscono il palo con la conclusione di sinitro di Duràn e poi pareggiano con Andrade. Quest’ultimo segna con un diagonale destro che si deposita nell’angolino basso del secondo palo. A fine primo tempo, invece, viene fischiato un rigore al Qaragab per un fallo di mano di Hato. Dal dischetto si presenta Jankovic che batte Sanchez (Agg.William Scuotto).

DIRETTA/ Chelsea Ajax (risultato finale 5-1): Estevao manca la doppietta! (oggi 22 ottobre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA QARABAG CHELSEA STREAMING VIDEO

La diretta Qarabag Chelsea potrà essere vista, tramite abbonamento, su Sky. Oltre alla diretta tv, c’è spazio anche per la diretta streaming sull’applicazione di Sky Go.

DIRETTA QARABAG CHELSEA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Le due squadre sono molto diverse sotto ogni punto di vista, eppure la diretta Qarabag Chelsea non sarà una partita del tutto inedito e se lo ricorderanno i tifosi della Roma, che nella Champions League 2017-2018 faceva parte del girone C insieme ad azeri e inglesi. Proprio la Roma ottenne il passaggio agli ottavi di finale insieme al Chelsea, mentre il Qarabag fu ultimo ed eliminato, come d’altronde era prevedibile considerando pure che la quarta squadra del gruppo era l’Atletico Madrid. In questo momento ci interessano soprattutto i precedenti fra Qarabag e Chelsea.

DIRETTA/ Chelsea Liverpool (risultato finale 2-1) video streaming: la decide Estevao! (oggi 4 ottobre 2025)

Ricordiamo allora che il 12 settembre 2017 si giocò a Londra e finì addirittura 6-0 per il Chelsea padrone di casa, con cinque marcatori diversi fra cui il nostro Davide Zappacosta più un’autorete, mentre il ritorno fu giocato a Baku il 22 novembre 2017 e in verità cambiò ben poco, perché il Chelsea vinse per 0-4 anche in trasferta, con Willian autore di una doppietta e un gol anche per Fabregas, oggi allenatore del Como. I precedenti quindi parlano di un 10-0 inglese, la storia si confermerà anche oggi per la diretta Qarabag Chelsea? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

QARABAG CHELSEA, COME ANDRÀ?

Una delle due sfide che daranno il via a questo mercoledì 5 novembre 2025 di Champions League. Infatti alle ore 18.45 ci sarà la diretta Qarabag Chelsea con i londinesi allenati da Maresca che prenderanno parte alla trasferta azera.

Il Qarabag ha sorpreso un po’ tutti e si trova ora con sei punti dopo tre partite. A parte la sconfitta con il Bilbao nell’ultimo turno, la squadra di Baku ha sconfitta in ordine il Benfica per 3-2 e il Copenhagen col risultato di 2-0.

Il Chelsea invece ha perso con il Bayern Monaco all’esordio, salvo poi rialzare la china nelle successive gare contro Benfica (1-0) e Ajax (5-1), andando così a sei punti e con buone possibilità di qualificarsi tra le prime otto.

LE PROBABILI FORMAZIONI QARABAG CHELSEA

Il Qarabag si disporrà secondo il 4-2-3-1. Tra. pali Kochalski, difeso da Matheus Silva, Mustafazadə, Kevin Medina e Cəfərquliyev. A centrocampo troveremo Pedro Bicalho e Kady con la trequarti composta da Camilo Durán, Leandro Andrade e Zoubir. Unica punta Axundzadə.

Il Chelsea risponderà con lo stesso assetto tattico che vedrà Sanchez in porta. Pacchetto arretrato con James, Fofana, Chalobah e Cucurella. Agiranno da mediani Malo Gusto e Caicedo. In avanti Pedro Neto, Enzo Fernandez e Garnacho dietro a Joao Pedro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE QARABAG CHELSEA

Poche possibilità a favore del Qarabag, dato a 8.50, mentre il Chelsea è favorito a 1.38 col pareggio a 5.25. Gol a 1.75, No Gol invece a 2.