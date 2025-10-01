Diretta Qarabag Copenaghen, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la seconda giornata della prima fase di Champions League 2025/2026.

DIRETTA QARABAG COPENAGHEN, PER UN ALTRO COLPACCIO!

In campo dalle ore 18:45 di mercoledì 1 ottobre 2025 per la diretta Qarabag Copenaghen. Presso il Tofiq Bahramov Stadium di Baku gli azeri tenteranno di continuare a stupire tutti avendo la meglio su un altro club molto ben abituato a disputare le coppe europee come la compagine danese dopo aver sconfitto il Benfica.

DIRETTA/ Copenaghen Bayer Leverkusen (risultato finale 2-2): doppia rimonta tedesca! (18 settembre 2025)

All’esordio nella fase a girone unico della Champions League per la stagione 2025/2025 i Cavalieri hanno saputo imporsi per 3 a 2 in trasferta contro i lusitani che si sono fatti rimontare il doppio vantaggio acquisito in avvio di partita per merito dei gol trovati da Barrenechea e Pavlidis già prima del ventesimo minuto di gioco.

Diretta/ Chelsea Copenaghen (risultato finale 1-0): Dewsbury-Hall vale la certezza dei quarti (13 marzo 2025)

Gli uomini allenati dal tecnico Qurbanov hanno riaperto in confronto con le Aquile alla mezz’ora grazie alla rete di Leandro Andrade e nel corso del secondo tempo hanno poi completato la loro rincorsa ad un inaspettato successo con i gol firmati da Duran ad inizio ripresa e da Kashchuk poco prima del novantesimo.

I danesi sono reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Bayer Leverkusen concretizzatosi durante i minuti di recupero della seconda frazione quando i tedeschi hanno propiziato la sfortunata autorete firmata da Pantelis Hatzidiakos, vedendo così sfumare tre punti che sembravano ormai essere in tasca.

Video Copenaghen Chelsea (1-2)/ Gol e highlights: sorride Maresca (Europa League, 7 marzo 2025)

DIRETTA QARABAG COPENAGHEN INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In streaming sarà possibile vedere la diretta Qarabag Copenaghen su Now Tv o su Sky Go. Oltre all’applicazione, si potrà usare anche la televisione per seguire la partita se siete abbonati a Sky: vi basterà infatti sintonizzare la vostra tv sul canale Sky Sport Max o sul canale Sky Sport 254.

DIRETTA QARABAG COPENAGHEN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni diretta Qarabag Copenaghen: 4-2-3-1 con Kochalski in porta, Matheus Silva, Mustafazada, Medina e Cafarquliyev in difesa, Pedro Bicalho e Jankovic nel mezzo, Leandro Andrade, Kady Borges e Zoubir dietro al centravanti Camilo Duran se si pensa allo schieramento che potrebbe scegliere mister Qurbanov per i padroni di casa. Classico modulo 4-4-2 invece con Kotarski fra i pali, Huescas, Hatzidiakos, Gabriel Pereira e Marcos Lopez a formare il resto della retroguardia, Jordan Larsson, Delaney, Lerager ed Achouri a centrocampo, Elyounoussi e Moukoko in attacco per il tecnico ospite Neestrup.

DIRETTA QARABAG COPENAGHEN, LE QUOTE

Le quote proposte da un’agenzia di scommesse del calibro di Sisal sottolineano un aspetto molto curioso in merito all’esito finale della diretta Qarabag Copenaghen. Stando a questi numeri infatti la partita avrà un verdetto abbastanza difficile da prevedere anche alla luce di quanto accaduto nel primo turno ed è per questa ragione che sia il segno 1 che il 2, equivalenti al successo dei padroni di casa o degli ospiti, vengono pagati entrambi a 2.60. Il pareggio, che annullerebbe quanto prodotto dalle due squadre, è infine l’eventualità meno probabile con l’x quotato a 3.50.