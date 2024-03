Diretta/ Qarabag Leverkusen, streaming video tv: il remake del girone (Serie C, 7 marzo 2024)

DIRETTA QARABAG BAYER LEVERKUSEN, SQUADRE DI NUOVO CONTRO

La diretta Qarabag Leverkusen, in programma giovedì 7 marzo alle ore 18:45, racconta dell’andata degli ottavi di Europa League. Il club azero è approdato a questa fase della seconda competizione europea per importanza eliminando il Braga in un doppio confronto terminato ai supplementari con il gol decisivo di Akhundzade.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN ROMA/ Quote: attenti a Florian Wirtz!

Il Leverkusen, protagonista fin qui di una Bundesliga clamoroso, non vuole mettere da parte il percorso europeo. A dimostrarlo è anche una fase a gironi perfetta con 18 punti in 6 partite. Le avversarie erano il Molde, l’Hacken e ironia del destino proprio lo stesso Qarabag.

QARABAG LEVERKUSEN, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Qarabag Leverkusen sarà trasmessa su Sky. Per assistere all’evento bisognerà essere abbonati a Sky Sport, pacchetto che include tutte le partite della UEFA Europa League così come della Conference e ovviamente della Champions League.

Probabili formazioni Bayer Leverkusen Roma/ Diretta tv: la grande speranza è Dybala

La diretta streaming Qarabag Leverkusen sarà visibile o su Sky Go oppure su DAZN. Anche in quest’ultimo caso sarà necessario possedere un abbonamento per usufruire dei vantaggio riservati agli abbonati DAZN.

QARABAG LEVERKUSEN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Qarabag Leverkusen vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Lunev, difesa a quattro con Matheus Silva, Mustafazade, Huseynov e Vesovic. A centrocampo Jankovic, P. e Andrade con L. Andrade, Benzia e Zoubir sulla trequarti. Unica punta Juninho.

I tedeschi rispondono con l’assetto tattico 3-4-1-2. Tra i pali Hradecky, retroguardia composta da Kossonou, Tah e Hincapié. Frimpong e Grimaldo saranno i consueti esterni con Xhaka e Andrich a comanda il centrocampo. Il trequartista Wirtz suppoterà il duo Schick-Adli.

Probabili formazioni Roma Bayer Leverkusen/ Quote, Edoardo Bove in evidenza

QARABAG LEVERKUSEN, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Qarabag Leverkusen favorita la squadra ospite a 1.36. Secondo bet365, l’1 è dato a 7.50 mentre la X a 5.25.

L’Over 2.5 è offerto a 1.62 contro il 2.52 dell’Under. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente quotati a 1.95 e 1.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA