DIRETTA/ Qarabag Marsiglia video streaming tv: così i cammini in campionato

DIRETTA QARABAG MARSIGLIA: IN CAMPIONATO

Si avvicina la diretta di Qarabag Marsiglia: diamo allora uno sguardo al passo che le due squadre hanno nei rispettivi campionati, prima di questa partita di Conference League. L’Olympique è secondo in Ligue 1, ma a -13 dal Psg e dunque tagliato virtualmente fuori dalla corsa al titolo; fa meglio, molto meglio in trasferta con 26 punti in 12 partite (e già 8 vittorie) pur segnando meno che in casa (16 gol contro 22, e una partita in meno) ma subendo appena 8 reti.

Pesantissima la sconfitta interna di domenica contro il Clermont Foot, occasione non sfruttata che ha spezzato una serie di cinque vittorie e due pareggi. Il Qarabag domani il campionato azero: +7 sul Qabala con una partita in meno, l’ultimo match risale al 7 febbraio e ha portato in dote una vittoria che è stata la terza consecutiva e la sesta nelle ultime sette partite (in mezzo uno 0-0 esterno proprio contro il Qabala), in generale abbiamo 7 vittorie su 7 in casa dove è stato subito un solo gol, decisamente peggiore il rendimento esterno con 15 punti in 8 partite (una sconfitta sola, comunque), ma il titolo non sembra in discussione. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA QARABAG MARSIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Qarabag Marsiglia è su DAZN: la visione sarà garantita (agli abbonati) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

QUALIFICAZIONE IN TASCA PER I FRANCESI!

Qarabag Marsiglia, in diretta giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 18.45 presso la Azersun Arena di Baku sarà una sfida valevole per il ritorno dei play off di Conference League. I francesi puntano ad entrare nel tabellone principale di Conference, negli ottavi di finale, per giocarsi il trofeo da protagonisti e sono chiamati ora a capitalizzare in questa trasferta azera la vittoria per 3-1 dell’andata al Velodrome, che lascia comunque uno spiraglio al Qarabag.

Certo, sarà necessario vincere con due gol di scarto alla formazione di casa solo per portare il match ai supplementari, ma la situazione vede comunque i francesi favoriti anche solo per il maggior tasso tecnico, d’altronde già espresso nel match d’andata. L’Europa però ha pesato sulle gambe dei giocatori marsigliesi che nella Ligue 1 hanno subito un’inaspettata sconfitta interna contro il Clermont, vedendo riavvicinarsi il Nizza a un solo punto di distanza dal secondo posto attualmente occupato.

PROBABILI FORMAZIONI QARABAG MARSIGLIA

Le probabili formazioni della diretta Qarabag Marsiglia, match che andrà in scena alla Azersun Arena di Baku. Per il Qarabag, Sergio Conceicao schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Magomedaliyev, Bayramov, Medvedev, Medina, Huseynov, Garayev, Andrade, Malinowski, Ozobic, Zoubir, Wadji. Risponderà il Marsiglia allenato da Jorge Sampaoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Lopez, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Gueye, Guendouzi, Kamara, Gerson, Payet, Dieng, Bakambu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Qarabag Marsiglia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Porto con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.



