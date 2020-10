Diretta/ Qarabag Villarreal (Europa League) streaming video tv: lunga trasferta azera

DIRETTA QARABAG VILLARREAL: SPAGNOLI FAVORITI!

Qarabag Villarreal, diretta dal ceko Orel, giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Lunga trasferta azera per gli spagnoli che sono partiti in questa nuova Europa League con una vittoria champagne contro il Sivasspor, 5-3 ricco di capovolgimenti di fronte con i turchi che sono rimasti in partita fino al 3-3 per poi crollare alla doppietta realizzata da Paco Alcacer. Poi nella Liga è arrivato uno 0-0 a Cadice che ha permesso al “Submarino Amarillo” di restare agganciato al treno di testa, al momento al quarto posto a -2 dalla Real Sociedad capolista. Gli azeri del Qarabag hanno invece perso in Israele all’esordio contro il Maccabi Tel Aviv, uno scivolone che complica non poco il cammino di una squadra che negli ultimi anni ha saputo anche affacciarsi alla fase a gironi di Champions. In campionato l’ultimo 0-0 contro lo Zira ha tenuto in Qarabag a 5 lunghezze di distanza dalla capolista del campionato dell’Azerbaijan, il Sumqayit.

DIRETTA QARABAG VILLARREAL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Qarabag Villarreal sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI QARABAG VILLARREAL

Le probabili formazioni di Qarabag Villarreal, sfida che andrà in scena presso il Tofiq Bahramov Stadium di Baku. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gurban Gurbanov con un 4-1-4-1: Begovic; Medvedev, Huseynov, Sadiqov, Ailton; Qarayev; Gueye, Almeyda, Michel, Zoubir; Abdullayev. Gli ospiti guidati in panchina da Unay Emery schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-1-4-1 come modulo di partenza: Sergio Asenjo; Mario. Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Iborra; Chukwueze, Trigueros, Dani Parejo, Moi Gómez; Paco Alcácer.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Europa League tra Qarabag e Villarreal queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 5.00, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.63.



© RIPRODUZIONE RISERVATA