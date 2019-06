Diretta Qatar Argentina/ Streaming video DAZN: quote e risultato live (Copa America)

Qatar Argentina, che si gioca domenica 23 giugno alle ore 21.00 italiane presso l’Arena do Gremio di Porto Alegre, sarà una sfida valevole come match della terza giornata della fase a gironi della Copa America 2019. Per gli asiatici si è trattato sicuramente di un’esperienza performante nel lungo cammino che porterà allo storico Mondiale da ospitare in casa nel 2022, impreziosita dalla grande rimonta contro il Paraguay. L’Argentina però, scottata dal ko all’esordio contro la Colombia, dovrà assolutamente sfruttare questo match e vincere per cogliere l’obiettivo minimo della qualificazione ai quarti di finale.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Qatar Argentina non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI QATAR ARGENTINA

Le probabili formazioni di Qatar Argentina, domenica 23 giugno alle ore 21.00 italiane presso l’Arena do Gremio di Porto Alegre. Qatar schierato con questo undici titolare con un 4-4-1-1: Al-Sheeb; Correia, Hisham, Salman, Hassan; Al Haydos, Khoukhi, Madibo, Afif; Hatem; Ali. Argentina pronta a rispondere con un 4-4-2 e questa formazione: Armani; Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Rodriguez, Paredes, Di Maria; Messi, Aguero

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Argentina nettamente favorita per la vittoria contro il Qatar. Quota per il segno 1 fissata a 13.00 da Bet365, quota per il segno X offerta a 5.50 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 1.25 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.72 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.10 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



