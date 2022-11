Diretta/ Qatar Ecuador streaming video tv: iniziano i Mondiali 2022!

DIRETTA QATAR ECUADOR: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Qatar Ecuador, in diretta domenica 20 novembre 2022 alle ore 17.00 presso l’Al Bayt Stadium di Al Khor, sarà la sfida che aprirà ufficialmente i Mondiali di calcio Qatar 2022. Come è ormai da tradizione dall’edizione del 2006 è la formazione ospitante ad aprire la rassegna: per il Qatar si tratta della prima partecipazione in assoluto ad una Coppa del Mondo, con le ultime amichevoli vinte contro Albania e Panama che hanno dimostrato come i qatarioti vogliano giocarsi le loro carte.

L’Ecuador parte con buone ambizioni in questo Mondiale ma curiosamente ha realizzato il suo ultimo gol a giugno nell’amichevole contro Capo Verde, pareggiando sempre per 0-0 le tre amichevoli affrontate tra settembre e novembre contro Arabia Saudita, Giappone e Iraq. Il 12 ottobre 2018 le due Nazionali che apriranno il Mondiale si sono affrontate per l’ultima volta in amichevole, in quell’occasione fu il Qatar a vincere con un pirotecnico 4-3.

QATAR ECUADOR STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Qatar Ecuador sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Italia Germania Under 21, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI QATAR ECUADOR SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI QATAR ECUADOR

Le probabili formazioni della diretta Qatar Ecuador, match che andrà in scena all’Al Bayt Stadium di Al Khor. Per il Qatar, Felix Sanchez Bas schiererà la squadra con un 5-3-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Al-Sheeb; Rò-Rò, Al-Rawi, Khoukhi, A. Hassan, Ahmed; Hatem, Al-Haydos, Boudiaf; Afif, Almoez Ali. Risponderà l’Ecuador allenato da Gustavo Alfaro con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dominguez; Preciado, Porozo, Hincapie, Estupinan; Caicedo, Mendez, Cifuentes; Plata, Valencia, Ibarra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Qatar Ecuador, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida inaugurale del Mondiale di calcio. La vittoria del Qatar con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Ecuador, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











