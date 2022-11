Diretta/ Qatar Senegal streaming video tv: è già ultima chiamata (Qatar 2022)

DIRETTA QATAR SENEGAL: PARTITA COMBATTUTA!

Qatar Senegal, in diretta venerdì 25 novembre 2022 alle ore 14.00 presso l’Al Thumama Stadium di Doha sarà una delle sfide valevoli per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Una sfida che ha già il sapore dell’ultima chiamata nella corsa agli ottavi di finale per entrambe le compagini. Il Qatar è stata la prima Nazione ospitante a perdere la partita d’esordio di un Mondiale, battuto 0-2 da una doppietta di Enner Valencia per l’Ecuador domenica scorsa.

Il Senegal è stato sconfitto con identico punteggio dall’Olanda ma offrendo una prestazione sicuramente più convincente, perdendo solo nel finale contro gli Orange purtroppo anche a causa degli errori del portiere Mendy, pure numero uno di una formazione prestigiosa come il Chelsea. Il Qatar aveva vinto 4 amichevoli consecutive contro Guatemala, Honduras, Panama e Albania prima dell’esordio Mondiale, il Senegal è arrivato all’appuntamento da Campione d’Africa dopo la finale vinta ai rigori nel febbraio scorso contro l’Egitto.

QATAR SENEGAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Qatar Senegal sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Qatar Senegal, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito.

PROBABILI FORMAZIONI QATAR SENEGAL

Le probabili formazioni della diretta Qatar Senegal, match che andrà in scena all’Al Thumama Stadium di Doha. Per il Qatar, Felix Sanchez schiererà la squadra con un 5-3-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Al-Sheeb; Rò-Rò, A. Hassan, Ahmed, Hisham, Khoukhi; Hatem, Al-Haydos, Boudiaf; Afif, Muntari. Risponderà il Senegal allenato da Aliou Cissé con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mendy E.; Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo; Mendy N., Kouyate, Gueye; Sarr, Dia, Diatta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Qatar Senegal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria del Qatar con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Senegal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.











